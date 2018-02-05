Разбор. Как будет выглядеть новая упаковка молочной продукции с "пальмой"

Спустя три года после того, как в России массово заговорили о молочном фальсификате, специальная комиссия Таможенного союза наконец приняла поправки в Техрегламент. Он касается маркировки молочной продукции, в том числе и с растительными добавками. Если кратко: производители обязаны будут нагляднее информировать потребителей о наличии в продукции не молочных жиров. Продукция в обновленной упаковке появится на полках магазинов уже в июне 2018 года. Как она будет выглядеть, читайте в нашем разборе.
Итак. В скором времени на полках магазинов можно будет встретить молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира. До последнего времени такого уточнения не было.
В техрегламенте говорится, что так будет обозначаться продукция с замещением молочного жира не более 50% от жировой фазы. Из названия таких продуктов должно быть понятно, что они содержат растительные компоненты.
Поэтому вводится ряд новых терминов, например "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии плавленого сыра", "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира сырок", "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии творога". В Минсельхозе полагают: данные поправки позволят потребителям различать продукцию с добавлением заменителей и без них.
Не секрет, что все самое "важное" производители стараются писать на упаковке очень мелким шрифтом. Согласно поправкам, размер шрифта наименования молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира должен составлять не менее 2,5 мм.
На лицевой стороне упаковки молокосодержащей продукции в отдельном поле, выделенном контрастным цветом, производители будут обязаны размещать надпись "Содержит растительные масла". Конкретных требований к оформлению и цветовой гамме этикетки и упаковки в новой редакции техрегламента нет, однако указывается, что размер шрифта не должен быть менее 3 мм. Если упаковка не позволяет использовать такой шрифт, то он должен быть максимально возможного размера.
В новой редакции техрегламента запрещается использование молочных терминов и понятий в фирменных наименованиях при маркировке молочки с "пальмой". Это значит, что продукцию, в составе которой есть немолочные жиры, нельзя будет называть "сырной" или "сыроподобной", а также использовать определения типа "сметанка", "маслице", "творожок" и другие названия, которые могут ввести потребителя в заблуждение. Исключение будет составлять только мороженое. Оно, как и прежде, будет называться "мороженное с заменителем молочного жира", если содержит такие добавки.
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