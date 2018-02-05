Разбор. Как будет выглядеть новая упаковка молочной продукции с "пальмой"

1 Что будут называть молокосодержащим продуктом с заменителем молочного жира?

Итак. В скором времени на полках магазинов можно будет встретить молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира. До последнего времени такого уточнения не было.

В техрегламенте говорится, что так будет обозначаться продукция с замещением молочного жира не более 50% от жировой фазы. Из названия таких продуктов должно быть понятно, что они содержат растительные компоненты.

Поэтому вводится ряд новых терминов, например "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии плавленого сыра", "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира сырок", "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии творога". В Минсельхозе полагают: данные поправки позволят потребителям различать продукцию с добавлением заменителей и без них.