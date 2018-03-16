Разбор. Как организовано видеонаблюдение на выборах президента РФ и какая от него польза

Сегодня, 08:30.
Новости компаний

Работы по организации видеонаблюдения на избирательных участках в двух Алтаях завершены досрочно — еще 23 февраля. Об этом сообщил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк на пресс-конференции по итогам проекта, состоявшейся 13 марта 2018 года. Оператор стал поставщиком этой услуги на всей территории России. Разбираемся, как организовано видеонаблюдение и чем оно полезно избирателям и государству.

Как организовано видеонаблюдение на выборах президента РФ .
Как организовано видеонаблюдение на выборах президента РФ . Фото: Архив компании "Ростелеком".
1 Кто и зачем придумал снимать выборы президента на видео?

В России впервые провели видеосъемку выборов президента в 2012 году по инициативе Владимира Путина. Позже технология использовалась на выборах в Госдуму РФ в 2016 году и на муниципальных выборах.

Видео позволяет проследить за ходом голосования и предотвратить использование нечестных политических технологий. В случае возникновения каких-то вопросов, можно посмотреть видеозапись.

2 Почему поставщиком услуги был выбран "Ростелеком"?

"Ростелеком" занимался организацией системы видеонаблюдения на выборах президента в 2012 году, выборов в Госдуму 2016 года, а также на региональных и муниципальных выборах на протяжении шести лет.

Компания получила заказ на конкурсной основе, как предусмотрено российским законодательством.

3 Где будут расположены камеры?

Каждый избирательный участок будет оснащен двумя камерами. Одна из них направлена на избирательную урну, а вторая на рабочие столы комиссий. Камеры устанавливаются так, чтобы давать максимальный угол обзора — 101 градус.

В 2018 году "Ростелеком" использует беспроводные компактные IP-камеры, независимые от внешних источников питания и передачи данных. Они работают без компьютеров, их можно расположить в любой удобной точке помещения, и они могут передавать картинку в HD-качестве.

Глава крайизбиркома Ирина Акимова рассказала, что в 2018 году в Алтайском крае впервые установят камеры в 74 избирательных комиссиях, что сделает прозрачным процесс составления протоколов голосования.

4 Где смотреть трансляцию с выборов?

Трансляция с камер будет вестись на портале "нашвыбор2018.рф. Зайти туда может любой желающий. Для просмотра видео не требуется никакой регистрации. А вот если вы захотите задать вопрос, то можно будет войти на портал через учетную запись на "Госуслугах".

5 Во всех ли избирательных участках установят камеры?

Нет, система видеонаблюдения охватит 815 избирательных участков и территориальных избирательных комиссий (741 – УИКа и 74 – ТИКа) Алтайского края. Это 73% от их общего количества. Камеры не поставят на участках в тюрьмах и воинских частях. Это предусмотрено законом.

6 С какой скоростью интернета будет вестись трансляция?

Скорость передачи видеоизображения с одной IP-камеры составит не менее 512 Кбит/с. Это в два раза выше скорости передачи изображения с камер в 2012 году. На выборах 2018 года все камеры будут работать в режиме онлайн (в 2012 году некоторые из них работали в офлайне).

7 Насколько надежна система, не произойдет ли какой-нибудь сбой?

Сергей Лавренюк рассказал, что задача "Ростелекома" - обеспечить непрерывную видеосъемку всего выборного процесса с записью звука. Работоспособность оборудования должна сохраняться в течение 20 минут, если произойдет нарушение питания электросети. В случае более долгого отсутствия электричества, камера должна завершить запись и обеспечить хранение данных.

По словам Лавренюка, в этом году используются более надежные средства криптозащиты. За последние несколько лет "Ростелеком" существенно усилил компетенции в сфере информационной безопасности. В компании создан Центр информационной безопасности (SOC), который работает круглосуточно и обеспечивает защиту от киберугроз в режиме реального времени.

8 А если все же сбой случится, что делать?

"Ростелеком" в день выборов организует работу 85 мобильных бригад, в них задействовано 270 человек.

Если возникнут вопросы по работе портала “нашвыбор.рф”, то можно позвонить на специальную горячую линию.

Номер телефона горячей линии 8-800-301-00-55.

На вопросы будут отвечать и на общей федеральной горячей линия по выборам президента – 8-800-707-2018 (Информационно-справочный центр Центризбиркома). Ее работу также обеспечивает “Ростелеком”.

9 Где хранится видео с камер?

Видео с камер, установленных в местах голосования, будет сразу передаваться в дата-центры "Ростелекома" по защищенным каналам связи. Оно будет хранится 3 месяца с момента подведения итогов голосования. Потом данные передадут Центральной избирательной комиссии. В течение трех месяцев весь видеоархив будет доступен на служебном портале сотрудников избиркомов.

10 Сколько стоит организация системы видеонаблюдения за выборами в России?

Стоимость организации видеонаблюдения составляет 2,69 млрд рублей (с учетом НДС).

11 Сколько просмотров портала было на прошлых президентских выборах в 2012 году?

За процедурой голосования на специальном портале наблюдали 3,5 млн человек, они просмотрели 7,9 млн трансляций. А с помощью системы видеонаблюдения тогда было записано более 2,6 Петабайт информации.

СПРАВКА

К 53 избирательным участкам "Ростелеком" построил "последнюю милю" сети связи в Алтайском крае в 2018 году.

Как организовано видеонаблюдение на выборах президента РФ .
Как организовано видеонаблюдение на выборах президента РФ

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