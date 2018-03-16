Разбор. Как организовано видеонаблюдение на выборах президента РФ и какая от него польза

3 Где будут расположены камеры?

Каждый избирательный участок будет оснащен двумя камерами. Одна из них направлена на избирательную урну, а вторая на рабочие столы комиссий. Камеры устанавливаются так, чтобы давать максимальный угол обзора — 101 градус.

В 2018 году "Ростелеком" использует беспроводные компактные IP-камеры, независимые от внешних источников питания и передачи данных. Они работают без компьютеров, их можно расположить в любой удобной точке помещения, и они могут передавать картинку в HD-качестве.

Глава крайизбиркома Ирина Акимова рассказала, что в 2018 году в Алтайском крае впервые установят камеры в 74 избирательных комиссиях, что сделает прозрачным процесс составления протоколов голосования.