Разбор. Как организовано видеонаблюдение на выборах президента РФ и какая от него польза

Работы по организации видеонаблюдения на избирательных участках в двух Алтаях завершены досрочно — еще 23 февраля. Об этом сообщил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк на пресс-конференции по итогам проекта, состоявшейся 13 марта 2018 года. Оператор стал поставщиком этой услуги на всей территории России. Разбираемся, как организовано видеонаблюдение и чем оно полезно избирателям и государству.
В России впервые провели видеосъемку выборов президента в 2012 году по инициативе Владимира Путина. Позже технология использовалась на выборах в Госдуму РФ в 2016 году и на муниципальных выборах.
Видео позволяет проследить за ходом голосования и предотвратить использование нечестных политических технологий. В случае возникновения каких-то вопросов, можно посмотреть видеозапись.
"Ростелеком" занимался организацией системы видеонаблюдения на выборах президента в 2012 году, выборов в Госдуму 2016 года, а также на региональных и муниципальных выборах на протяжении шести лет.
Компания получила заказ на конкурсной основе, как предусмотрено российским законодательством.
Каждый избирательный участок будет оснащен двумя камерами. Одна из них направлена на избирательную урну, а вторая на рабочие столы комиссий. Камеры устанавливаются так, чтобы давать максимальный угол обзора — 101 градус.
В 2018 году "Ростелеком" использует беспроводные компактные IP-камеры, независимые от внешних источников питания и передачи данных. Они работают без компьютеров, их можно расположить в любой удобной точке помещения, и они могут передавать картинку в HD-качестве.
Глава крайизбиркома Ирина Акимова рассказала, что в 2018 году в Алтайском крае впервые установят камеры в 74 избирательных комиссиях, что сделает прозрачным процесс составления протоколов голосования.
Трансляция с камер будет вестись на портале "нашвыбор2018.рф. Зайти туда может любой желающий. Для просмотра видео не требуется никакой регистрации. А вот если вы захотите задать вопрос, то можно будет войти на портал через учетную запись на "Госуслугах".
Нет, система видеонаблюдения охватит 815 избирательных участков и территориальных избирательных комиссий (741 – УИКа и 74 – ТИКа) Алтайского края. Это 73% от их общего количества. Камеры не поставят на участках в тюрьмах и воинских частях. Это предусмотрено законом.
Скорость передачи видеоизображения с одной IP-камеры составит не менее 512 Кбит/с. Это в два раза выше скорости передачи изображения с камер в 2012 году. На выборах 2018 года все камеры будут работать в режиме онлайн (в 2012 году некоторые из них работали в офлайне).
Сергей Лавренюк рассказал, что задача "Ростелекома" - обеспечить непрерывную видеосъемку всего выборного процесса с записью звука. Работоспособность оборудования должна сохраняться в течение 20 минут, если произойдет нарушение питания электросети. В случае более долгого отсутствия электричества, камера должна завершить запись и обеспечить хранение данных.
По словам Лавренюка, в этом году используются более надежные средства криптозащиты. За последние несколько лет "Ростелеком" существенно усилил компетенции в сфере информационной безопасности. В компании создан Центр информационной безопасности (SOC), который работает круглосуточно и обеспечивает защиту от киберугроз в режиме реального времени.
"Ростелеком" в день выборов организует работу 85 мобильных бригад, в них задействовано 270 человек.
Если возникнут вопросы по работе портала “нашвыбор.рф”, то можно позвонить на специальную горячую линию.
Номер телефона горячей линии 8-800-301-00-55.
На вопросы будут отвечать и на общей федеральной горячей линия по выборам президента – 8-800-707-2018 (Информационно-справочный центр Центризбиркома). Ее работу также обеспечивает “Ростелеком”.
Видео с камер, установленных в местах голосования, будет сразу передаваться в дата-центры "Ростелекома" по защищенным каналам связи. Оно будет хранится 3 месяца с момента подведения итогов голосования. Потом данные передадут Центральной избирательной комиссии. В течение трех месяцев весь видеоархив будет доступен на служебном портале сотрудников избиркомов.
Стоимость организации видеонаблюдения составляет 2,69 млрд рублей (с учетом НДС).
За процедурой голосования на специальном портале наблюдали 3,5 млн человек, они просмотрели 7,9 млн трансляций. А с помощью системы видеонаблюдения тогда было записано более 2,6 Петабайт информации.
СПРАВКА
К 53 избирательным участкам "Ростелеком" построил "последнюю милю" сети связи в Алтайском крае в 2018 году.
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