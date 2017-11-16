ВТБ24 присоединяется к ВТБ. Что это значит для алтайских вкладчиков и заемщиков?

3 Что надо делать клиентам ВТБ24-гражданам?

Никаких договоров переоформлять не нужно. Если у вас карта ВТБ24, менять ее нет необходимости — карты заменят по мере того, как срок их действия будет заканчиваться. Если срок действия закончился в ноябре-декабре 2017 года, вам выдадут еще карту ВТБ24. Если 9 января — уже объединенного банка. Но значения это не имеет — действовать будут и те, и другие.

Ничего не изменится и при платежах через терминалы, мобильные приложения, а также совершении операций в банкомате.

Договора по депозитам и кредитам сохраняют свое действие, условия их не изменятся. Ипотечный кредит, как и любой другой, можно будет спокойно погашать точно также, как вы это делали раньше.