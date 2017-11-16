ВТБ24 присоединяется к ВТБ. Что это значит для алтайских вкладчиков и заемщиков?

Сегодня, 11:22.
Экономика

С 2018 года банка ВТБ24 больше не будет — он присоединится к ВТБ. Такое решение приняли акционеры на внеочередном общем собрании 9 ноября. Что это означает для клиентов этих банков в Алтайском крае? Приведет ли это к сокращению персонала? На вопросы, связанные с интеграцией банков, ответила Эльвира Вебер, руководитель розничного бизнеса ВТБ в Алтайском крае.

Головной офис банка ВТБ24 в Москве.
Головной офис банка ВТБ24 в Москве. Фото: Emaus, CC BY-SA 4.0.
1 Когда и какие именно банки объединяют?

Юридически присоединение ВТБ24 к ВТБ произойдет 1 января 2018 года. Когда 9 января на свое рабочее место выйдут работники ВТБ24, привычной вывески этого банка они (как и клиенты) больше не увидят. Везде будет ВТБ, говорит Эльвира Вебер.

При этом на протяжении всего 2018 года в Алтайском крае будут работать два филиала. А вот "Почта-банк", входящий в группу ВТБ, будет продолжать развиваться как отдельное кредитное учреждение.

2 Как будут отличаться филиалы друг от друга?

Финансовые продукты обоих филиалов уже сегодня унифицируют, условия по многим продуктам идентичные. Открывать расчетный счет можно будет в любом из них. В то же время филиал бывшего ВТБ24, став ВТБ, будет кредитовать клиентов с выручкой до 300 млн рублей. Второй филиал — с выручкой более 300 млн., пояснила Эльвира Вебер. По крайней мере, пока.

Но многие другие детали пока неизвестны, подробности станут более понятными в декабре. В любом случае, на интеграцию должно уйти какое-то время.

3 Что надо делать клиентам ВТБ24-гражданам?

Никаких договоров переоформлять не нужно. Если у вас карта ВТБ24, менять ее нет необходимости — карты заменят по мере того, как срок их действия будет заканчиваться. Если срок действия закончился в ноябре-декабре 2017 года, вам выдадут еще карту ВТБ24. Если 9 января — уже объединенного банка. Но значения это не имеет — действовать будут и те, и другие.

Ничего не изменится и при платежах через терминалы, мобильные приложения, а также совершении операций в банкомате.

Договора по депозитам и кредитам сохраняют свое действие, условия их не изменятся. Ипотечный кредит, как и любой другой, можно будет спокойно погашать точно также, как вы это делали раньше.

Руководитель розничного бизнеса ВТБ в Алтайском крае Эльвира Вебер говорит, что клиентам ничего переоформлять не надо.
Руководитель розничного бизнеса ВТБ в Алтайском крае Эльвира Вебер говорит, что клиентам ничего переоформлять не надо.
4 Что изменится для юридических лиц?

В реквизитах юридических лиц изменится номер корсчета. При этом параллельно в течение первых шести месяцев 2018 года будут работать сразу два корсчета, пояснила Эльвира Вебер. Поэтому если юрлицо по ошибке укажет старый корсчет, платежи все равно пройдут.

5 Как скажется присоединение на персонале банка?

Все сотрудники ВТБ24 станут работниками ВТБ. Со временем, вероятно, произойдет некоторое сокращение персонала за счет подразделений, которые есть в обоих филиалах — например, IT-службы, хозотдела и других.

Но сотрудников, которые занимаются продажами и обслуживанием банковских продуктов, сокращать не будут, сказала Эльвира Вебер. Ранее телеканалу "Россия24" один из топ-менеджеров ВТБ заявил, что, возможно, количество именно этих сотрудников в банке даже возрастет. В группе ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай сегодня работает около 1,4 тыс. человек.

А вот решение о том, кто будет руководить филиалом ВТБ в Алтайском крае, когда присоединение произойдет окончательно, пока не принято. В 2018 году будут работать два филиала ВТБ. Соответственно, будет двое управляющих — Эльвира Вебер и Людмила Карпова.

Что будет дальше? "Поживем-увидим", — сказала Эльвира Вебер.

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