ВТБ24 присоединяется к ВТБ. Что это значит для алтайских вкладчиков и заемщиков?

С 2018 года банка ВТБ24 больше не будет — он присоединится к ВТБ. Такое решение приняли акционеры на внеочередном общем собрании 9 ноября. Что это означает для клиентов этих банков в Алтайском крае? Приведет ли это к сокращению персонала? На вопросы, связанные с интеграцией банков, ответила Эльвира Вебер, руководитель розничного бизнеса ВТБ в Алтайском крае.
Юридически присоединение ВТБ24 к ВТБ произойдет 1 января 2018 года. Когда 9 января на свое рабочее место выйдут работники ВТБ24, привычной вывески этого банка они (как и клиенты) больше не увидят. Везде будет ВТБ, говорит Эльвира Вебер.
При этом на протяжении всего 2018 года в Алтайском крае будут работать два филиала. А вот "Почта-банк", входящий в группу ВТБ, будет продолжать развиваться как отдельное кредитное учреждение.
Финансовые продукты обоих филиалов уже сегодня унифицируют, условия по многим продуктам идентичные. Открывать расчетный счет можно будет в любом из них. В то же время филиал бывшего ВТБ24, став ВТБ, будет кредитовать клиентов с выручкой до 300 млн рублей. Второй филиал — с выручкой более 300 млн., пояснила Эльвира Вебер. По крайней мере, пока.
Но многие другие детали пока неизвестны, подробности станут более понятными в декабре. В любом случае, на интеграцию должно уйти какое-то время.
Никаких договоров переоформлять не нужно. Если у вас карта ВТБ24, менять ее нет необходимости — карты заменят по мере того, как срок их действия будет заканчиваться. Если срок действия закончился в ноябре-декабре 2017 года, вам выдадут еще карту ВТБ24. Если 9 января — уже объединенного банка. Но значения это не имеет — действовать будут и те, и другие.
Ничего не изменится и при платежах через терминалы, мобильные приложения, а также совершении операций в банкомате.
Договора по депозитам и кредитам сохраняют свое действие, условия их не изменятся. Ипотечный кредит, как и любой другой, можно будет спокойно погашать точно также, как вы это делали раньше.
В реквизитах юридических лиц изменится номер корсчета. При этом параллельно в течение первых шести месяцев 2018 года будут работать сразу два корсчета, пояснила Эльвира Вебер. Поэтому если юрлицо по ошибке укажет старый корсчет, платежи все равно пройдут.
Все сотрудники ВТБ24 станут работниками ВТБ. Со временем, вероятно, произойдет некоторое сокращение персонала за счет подразделений, которые есть в обоих филиалах — например, IT-службы, хозотдела и других.
Но сотрудников, которые занимаются продажами и обслуживанием банковских продуктов, сокращать не будут, сказала Эльвира Вебер. Ранее телеканалу "Россия24" один из топ-менеджеров ВТБ заявил, что, возможно, количество именно этих сотрудников в банке даже возрастет. В группе ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай сегодня работает около 1,4 тыс. человек.
А вот решение о том, кто будет руководить филиалом ВТБ в Алтайском крае, когда присоединение произойдет окончательно, пока не принято. В 2018 году будут работать два филиала ВТБ. Соответственно, будет двое управляющих — Эльвира Вебер и Людмила Карпова.
Что будет дальше? "Поживем-увидим", — сказала Эльвира Вебер.
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