1 ноября
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Хобби

Редакция altapress.ru погадала на кофейной гуще о судьбе Барнаула

Международный день гадания на кофейной гуще отмечают 1 ноября. Ученые спорят о месте рождения ритуала, но сходятся во мнении, что методу не менее семи веков. В честь праздника редакция altapress.ru попыталась предсказать судьбу барнаульцев с помощью кофе.

Кофе.
Кофе.
Кулинарный сайт По вкусу.

Евгений Бобров,
главный редактор:

Прекрасно видно, что Барнаулу не хватает второго памятник Пушкину.
Я бы предложил установить Сергеича где-нибудь в новых кварталах Барнаула. Их жители из-за пробок редко попадают в центр города и не могут насладиться памятником поэту у Театра кукол. Нового Пушкина я бы изобразил на слоне, чтобы еще сильнее показать масштаб влияния поэзии на человека. Большой человек — большие свершения.

кофейная гуща.
кофейная гуща.
алтапресс

Кристина Тарасова,
редактор новостей:

Кажется, это похоже на человека (глаза есть и приоткрытый рот), который смотрит то ли на тучку, то ли на НЛО. Если на тучу, то, наверно, он испугался дождя или снега. Возможно, в Барнауле будет холодная зима. А вот если НЛО… Что ж, надеваем шапочки из фольги.

кофейная гуща.
кофейная гуща.
алтапресс

Надежда Здорнова,
журналист:

Полоски на блюдце, на мой взгляд, символ дорог. Хочется верить, что у судьбы на них самые хорошие планы: провалившиеся люки на проспекте Калинина починят, исчезнут пробки с проспектов Строителей, Ленина и Калинина, Павловского тракта, а в центре города появятся свободные парковки. Ждем новогоднее чудо!

кофейная гуща.
кофейная гуща.
алтапресс

Павел Запруднов,
журналист:

Поскольку на дне кружки виднеются люди, которые прогоняют монстра, Россия, и Барнаул, как ее часть, преодолеет все трудности. И все будет хорошо у всех.

кофейная гуща.
кофейная гуща.
алтапресс

Екатерина Карзова,
журналист:

В моей кружке отчетливо виден силуэт дамы. Голубая дама снова даст о себе знать.

кофейная гуща.
кофейная гуща.
алтапресс

Анастасия Бичакова,
СЕО-специалист:

Коллеги говорят, что моя гуща похожа на взрыв. Крупинки кофе разлетелись по всей кружке. Надеюсь, для барнаульцев это предвестник веселого Нового года, красивого праздничного фейерверка и бури положительных эмоций.

кофейная гуща.
кофейная гуща.
алтапресс

Анна Недобиткова,
обозреватель:

Орел или герб в моей чашке может быть символом грядущих выборов или интересных инфоповодов в сфере политики.

кофейная гуща.
кофейная гуща.
алтапресс

Юлия Дильман,
редактор новостей

Дракон или Змей Горыныч поселился в моем стакане. Возможно, в Барнаульском зоопарке появится новый житель.

кофейная гуща.
кофейная гуща.
алтапресс

Лариса Васильева,
редактор новостей:

Только что отхлебнула прекрасного кофе из кофейной шашки, привезенной в 1987 году из Риги. И вспомнилась прекрасная история про гадание. Мне гадала на кофейной гуще тетя Кнарик из Эчмиадзина (Армения). Так вот. Все, что она нагадала, — сбылось… На дне моей любимой латвийской чашки пока не сформировался узор. Но думаю, что у барнаульцев все сложится по-мировому. Главное — здоровья вам и вашим близким. Дерзайте.

гуща кофейная.
гуща кофейная.
ССО.
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