Рекордный урожай пшеницы в России угрожает экономике США

Предполагаемый урожай пшеницы в России за 2017 год составляет около 130 миллионов тонн. В результате цены на пшеницу в Чикагской торговой палате упали на 25%. Об этом узнало издание The Wall Street Journal.

Возрождение страны в качестве сельскохозяйственной сверхдержавы усилило давление на американских фермеров, которые посеяли меньше акров пшеницы в этом году, чем когда-либо прежде, пишет газета

Минсельхоз США предполагает, что урожай пшеницы в России в этом сезоне будет вдвое больше, чем в Штатах. Сейчас американская пшеница составляет всего 15% мирового экспорта, в 1970-х годах этот показатель был на уровне 50%.

В середине октября премьер-министр Дмитрий Медведев сообщал, что урожай зерна в России в 2017 году стал рекордным за последние 100 лет. На тот момент было собрано 132 млн тонн зерна, говорится в "Ведомостях".