Рекордный урожай пшеницы в России угрожает экономике США

Рекордный урожай зерновых в России стал причиной падения цен на пшеницу в США, пишет Экономика сегодня.
Предполагаемый урожай пшеницы в России за 2017 год составляет около 130 миллионов тонн. В результате цены на пшеницу в Чикагской торговой палате упали на 25%. Об этом узнало издание The Wall Street Journal.
Возрождение страны в качестве сельскохозяйственной сверхдержавы усилило давление на американских фермеров, которые посеяли меньше акров пшеницы в этом году, чем когда-либо прежде, пишет газета
Минсельхоз США предполагает, что урожай пшеницы в России в этом сезоне будет вдвое больше, чем в Штатах. Сейчас американская пшеница составляет всего 15% мирового экспорта, в 1970-х годах этот показатель был на уровне 50%.
В середине октября премьер-министр Дмитрий Медведев сообщал, что урожай зерна в России в 2017 году стал рекордным за последние 100 лет. На тот момент было собрано 132 млн тонн зерна, говорится в "Ведомостях".
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