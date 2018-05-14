Рекордное число россиян довольны ситуацией в стране

Более 68% опрошенных россиян довольны ситуацией в стране, сообщает ВЦИОМ.
В ходе апрельского опроса выяснилось, что большинство граждан России довольны ситуацией в стране. Однако 25% негативно оценивают происходящее. При этом 77% респондентов также довольны своей личной жизнью, в то время как 17% опрошенных оказались ею недовольны, сообщает RT.
Примечательно, что люди стали менее позитивно оценивать будущее: более 45% считают, что тяжелые времена еще впереди (месяц назад так думали всего 36%). В то, что трудный период уже прошел, верят около 25% россиян (в прошлом месяце — 32%). Еще 18% респондентов уверены, что мы переживаем его сейчас (в марте — 19%).
Число россиян, уверенных в том, что страна находится в международной изоляции, достигло 56%. Политическая ситуация в мире в целом беспокоит 37% опрошенных, пишет ura.ru.
24 и 25 апреля 2018 года социологи "ВЦИОМ-Спутник" проводили опрос по телефону. Участие в опросе приняли более 2 тысяч человек.
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