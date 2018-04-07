Рецепт вкусной творожной пасхи из доступных продуктов

8 апреля православные отметят Пасху-2018 — главное религиозное событие года. Одно из главных блюд праздничного стола — творожная пасха. Приготовленная своими руками творожная пасха вкуснее любой магазинной. Рассказываем вкусный и простой рецепт пасхи, с которым справится любая хозяйка.
Рецепт вкусной творожной пасхи
- творог 400 г,
- сливочное масло 150 г,
- сгущёнка 250 г, с
- метана 150 г,
- щепотка ванилина,
- ягоды, орехи, сухофрукты, цукаты, мак — по желанию и по возможностям.
Приготовление творожной пасхи
- Заранее достаем продукты из холодильника.
- Перемешиваем в блендере все ингредиенты до кремовой консистенции. Для получения желаемого результата проще воспользоваться блендеромю
- Форму для пасхи (если у вас нет специальной формы, воспользуйтесь глубокой миской) ставим в плоскую посуду и прокладывать её изнутри марлей, сложенной в 2 слоя.
- Переливаем творожную массу в пасочницу и накрыть марлей. Сверху сооружаем небольшой пресс. Ставим конструкцию в холодильник на 6-12 часов.
- В емкости будет периодически появляться сыворотка, её нужно сливать.
- Когда пасха затвердеет, аккуратно вытаскиваем из формы, убираем марлю и украшаем.
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