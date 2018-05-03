Резиденты шоу "Однажды в России" помогут установить рекорд по лежанию звездочкой на воде в Яровом

21 июля на алтайском озере Яровое установят всероссийский рекорд по массовому лежанию звездочкой на воде. Ведущими в этом году станут резиденты шоу "Однажды в России", сообщается в группе курорта.
Мероприятие пройдет на пляжах в районе "Причала 22" и "Причала 42" в 15:00.
Вечером 21 июля в 19:30 звезды шоу "Однажды в России" выступят перед туристами в кафе на Причале 22. Билет стоит от 800 рублей, сообщается на сайте пляжно-развлекательного комплекса "Причал".
Напомним, летом 2017 года ведущими рекорда были звезды Comedy Woman — Наталья Еприкян и Екатерина Варнава. Тогда на воде зарегистрировали 2017 "звездочек".
В 2016 году установить рекорд помогал резидент Comedy Club Александр Ревва. Тогда насчитали 1360 человек.
Что известно о шоу
"Однажды в России" — российское юмористическое телешоу, которое выходит на канале ТНТ с 2014 года. Проект представляет сборник сатирических коротких сценок на злободневные темы. В актерский состав входят Азамат Мусагалиев, Ольга Картункова, Давид Цаллаев, Игорь Ласточкин и другие.
Уже на этой неделе стартуют съемки новых выпусков шоу! У вас есть возможность увидеть всех артистов на расстоянии вытянутой руки, а также – сделать фото на память! Вся подробная информация здесь 👉https://vk.com/comedyzriteli Съемки новых выпусков пройдут - 25 и 28 февраля, а также – 3 марта в #главкино! До встречи! #ovrshow #однаждывроссии #ТНТ
Сегодня в новом выпуске #однаждывроссии: лайфхак о том, как дать взятку у банкомата и, соответственно, взять ее! 😅 Заглянем на родительское собрание, а также мэр готовит программу для предвыборной кампании в президенты! Более детально с ней можно познакомиться в 21.00 на #тнт! 👆😎🔥 #ovrshow #тнт #мэр #президент #президентроссии #выборыпрезидента #родительскоесобрание #отцыидети #взятка
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