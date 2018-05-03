Резиденты шоу "Однажды в России" помогут установить рекорд по лежанию звездочкой на воде в Яровом

Сегодня, 19:22.
Туризм

21 июля на алтайском озере Яровое установят всероссийский рекорд по массовому лежанию звездочкой на воде. Ведущими в этом году станут резиденты шоу "Однажды в России", сообщается в группе курорта.

Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом.
Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская.

Мероприятие пройдет на пляжах в районе "Причала 22" и "Причала 42" в 15:00.

Вечером 21 июля в 19:30 звезды шоу "Однажды в России" выступят перед туристами в кафе на Причале 22. Билет стоит от 800 рублей, сообщается на сайте пляжно-развлекательного комплекса "Причал".

Напомним, летом 2017 года ведущими рекорда были звезды Comedy Woman — Наталья Еприкян и Екатерина Варнава. Тогда на воде зарегистрировали 2017 "звездочек".

В 2016 году установить рекорд помогал резидент Comedy Club Александр Ревва. Тогда насчитали 1360 человек.

Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом.
Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом.
Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом.
Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом.
Александр Ревва на Яровом помог установить рекорд по массовому лежанию звездочкой.
Александр Ревва на Яровом помог установить рекорд по массовому лежанию звездочкой.
Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом.
Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом.
Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом.
Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом.
Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом.
Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом.

Что известно о шоу

"Однажды в России" — российское  юмористическое  телешоу, которое выходит на канале ТНТ с 2014 года. Проект представляет сборник сатирических коротких сценок на злободневные темы. В актерский состав входят Азамат Мусагалиев, Ольга Картункова, Давид Цаллаев, Игорь Ласточкин и другие.

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