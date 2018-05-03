Резиденты шоу "Однажды в России" помогут установить рекорд по лежанию звездочкой на воде в Яровом

Мероприятие пройдет на пляжах в районе "Причала 22" и "Причала 42" в 15:00.

Вечером 21 июля в 19:30 звезды шоу "Однажды в России" выступят перед туристами в кафе на Причале 22. Билет стоит от 800 рублей, сообщается на сайте пляжно-развлекательного комплекса "Причал".

Напомним, летом 2017 года ведущими рекорда были звезды Comedy Woman — Наталья Еприкян и Екатерина Варнава. Тогда на воде зарегистрировали 2017 "звездочек".

В 2016 году установить рекорд помогал резидент Comedy Club Александр Ревва. Тогда насчитали 1360 человек.

Что известно о шоу

"Однажды в России" — российское юмористическое телешоу, которое выходит на канале ТНТ с 2014 года. Проект представляет сборник сатирических коротких сценок на злободневные темы. В актерский состав входят Азамат Мусагалиев, Ольга Картункова, Давид Цаллаев, Игорь Ласточкин и другие.