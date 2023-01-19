19 января
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День в истории

Рисовали «хлеб» и ковали революцию. Пять книг известного писателя из Алтайского края, которые можно прочитать на досуге

В День рождения писателя Ивана Кудинова altapress.ru предлагает прочитать несколько книг о хлебных полях, любви и революции. Осторожно — может зацепить за душу.

Алтайский писатель Иван Кудинов.
Алтайский писатель Иван Кудинов.
Фото из семейного архива писателя.

«Цветы на камнях»

Основа сборника — сельский труд и творчество живописцев. Но, по секрету, там еще много маленьких рассказов об интересных повседневных вещах.

Иллюстрация рассказа &quot;Цветы на камнях&quot;
Иллюстрация рассказа «Цветы на камнях»
nbra.ru

Книга вышла в Алтайском книжном издательстве в 1961 году.

«Городская жизнь» (1966)

Основная тема — становления личности.

Алтайский писатель Иван Кудинов.
Алтайский писатель Иван Кудинов.
Фото из семейного архива писателя.

Каким бывает человек? Что позволяет людям делать правильный выбор в критических ситуациях и не терять себя? Если хотите узнать ответ, то прочитайте книгу — сами мы вам его не расскажем.

«Хлебозары»

Первые страницы книги с рассказом &quot;Хлебозары&quot;.
Первые страницы книги с рассказом «Хлебозары».
akunb.altlib.ru

Маленький рассказ о труде землепашца. История похожа на картину художника: автор плавно описывает закат и поля хлеба. Кудинов стоит в поле и слушает, как колосья «шепчутся с землей».

Знаменитый алтайский писатель Иван Кудинов родился в поселке Красные Орлы Алтайского края 19 января 1932 года. Он успел поработать в газете на крейсере «Коганович», а также в «Комсомольской правде» и «Молодежи Алтая».

«Переворот» (1987),

Тут можно узнать о первых годах революции и гражданской войны в Сибири. Советская власть как раз появляется на Алтае, а политические авантюристы настраивают коренное население против большевиков.

Обложка книги &quot;Переворот&quot;.
Обложка книги «Переворот».
libking.ru

«Белые» тем временем прикрываются именем художника Гуркина и разжигают национальную рознь.

«Коралловый камень»

Повесть о любви и ненависти.

Обложка книги &quot;Коралловый камень&quot;.
Обложка книги «Коралловый камень».
fantlab.ru

Главная героиня Настя стремится к ясности и чистоте. Она бескомпромиссна и непримирима даже в своих чувствах. Есть Володя и Лина, они тоже любят, но что и как — это надо выяснить.

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