Рисовали «хлеб» и ковали революцию. Пять книг известного писателя из Алтайского края, которые можно прочитать на досуге

«Цветы на камнях»
Основа сборника — сельский труд и творчество живописцев. Но, по секрету, там еще много маленьких рассказов об интересных повседневных вещах.
Книга вышла в Алтайском книжном издательстве в 1961 году.
«Городская жизнь» (1966)
Основная тема — становления личности.
Каким бывает человек? Что позволяет людям делать правильный выбор в критических ситуациях и не терять себя? Если хотите узнать ответ, то прочитайте книгу — сами мы вам его не расскажем.
«Хлебозары»
Маленький рассказ о труде землепашца. История похожа на картину художника: автор плавно описывает закат и поля хлеба. Кудинов стоит в поле и слушает, как колосья «шепчутся с землей».
Знаменитый алтайский писатель Иван Кудинов родился в поселке Красные Орлы Алтайского края 19 января 1932 года. Он успел поработать в газете на крейсере «Коганович», а также в «Комсомольской правде» и «Молодежи Алтая».
«Переворот» (1987),
Тут можно узнать о первых годах революции и гражданской войны в Сибири. Советская власть как раз появляется на Алтае, а политические авантюристы настраивают коренное население против большевиков.
«Белые» тем временем прикрываются именем художника Гуркина и разжигают национальную рознь.
«Коралловый камень»
Повесть о любви и ненависти.
Главная героиня Настя стремится к ясности и чистоте. Она бескомпромиссна и непримирима даже в своих чувствах. Есть Володя и Лина, они тоже любят, но что и как — это надо выяснить.
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