Робот прочтет тотальный диктант в Новосибирске

Голосовой помощник Яндекса "Алиса" будет читать в НГУ, текст, который написала Гузель Яхина, пишет Тайга.инфо.
Всего в НГУ запланировано 13 площадок: традиционные, где "диктаторами" станут филологи, и нестандартная — с Алисой.
Алиса станет первым голосовым помощником, которому будет доверена роль "диктатора". Разработка Яндекса использует передовые технологии искусственного интеллекта, в частности, технологию синтеза и распознавания речи SpeechKit. Именно благодаря этой разработке Алиса разговаривает голосом, похожим на живую человеческую речь.
После окончания акции робот даст возможность прослушать текст в любой момент и проверить свою грамотность самостоятельно.
Акция состоится 14 апреля в 75 странах. На ряд площадок регистрация на сайте totaldict.ru обязательна.
Первый "Тотальный диктант" провели в 2004 году студенты на гуманитарном факультете НГУ. В 2017 году событие охватило 71 страну, объединив 200 тыс. человек в 866 городах. В числе, и в Барнауле.
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