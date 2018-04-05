Робот прочтет тотальный диктант в Новосибирске

Всего в НГУ запланировано 13 площадок: традиционные, где "диктаторами" станут филологи, и нестандартная — с Алисой.

Алиса станет первым голосовым помощником, которому будет доверена роль "диктатора". Разработка Яндекса использует передовые технологии искусственного интеллекта, в частности, технологию синтеза и распознавания речи SpeechKit. Именно благодаря этой разработке Алиса разговаривает голосом, похожим на живую человеческую речь.

После окончания акции робот даст возможность прослушать текст в любой момент и проверить свою грамотность самостоятельно.

Акция состоится 14 апреля в 75 странах. На ряд площадок регистрация на сайте totaldict.ru обязательна.

Первый "Тотальный диктант" провели в 2004 году студенты на гуманитарном факультете НГУ. В 2017 году событие охватило 71 страну, объединив 200 тыс. человек в 866 городах. В числе, и в Барнауле.