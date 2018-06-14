Родственники погибших при крушении Ту-154 в Черное море подали иски в суд Лондона

Истцы полагают, что компенсации им должны выплачиваться по международным, а не российским нормам. После крушения самолета в декабре 2016 года родственникам погибших выплатили по два миллиона рублей и частично покрыли расходы на похороны. Эти выплаты осуществлялись в соответствии с российским Воздушным кодексом, пояснил адвокат родственников погибших ИгоряТрунов.

Однако самолет летел в Сирию, которая с 1999 года участвует в Монреальской конвенции, а Россия присоединилась к ней в апреле 2017 года. Если рассчитывать компенсации по этой конвенции, то за каждого погибшего родственники могут получить по 22,4 миллиона рублей компенсации, указал адвокат.

Компенсации по международным нормам хотят получить родственники погибших музыкантов Ансамбля имени Александрова, врача Елены Глинки и журналистов. На членов экипажа пассажирские страховки не распространяются. Также от борьбы за дополнительные компенсации отказались родственники шести военнослужащих.

Трунов предположил, что Высокий суд Лондона в ближайшее время назначит предварительные консультации с представителями сторон, и добавил, что большая часть гражданских споров разрешается именно на этом этапе.

В страховой компании "Согаз", которая страховала этот рейс и пассажиров, доводы Трунова не приняли. В лондонский суд его клиенты подали иски солидарно к группе "Согаз" и к ее партнеру — страховой компании MS Amlin, зарегистрированной в Великобритании и входящей в страховую корпорацию Lloyd`s of London.

"Согаз" полностью исполнил обязательства перед родственниками погибших, сообщили изданию в компании, пишет znak.com.

Самолет Ту-154 Минобороны, вылетевший из Сочи в Сирию, пропал с экранов радаров утром 25 декабря 2016 года. Позже спасатели нашли в 1,5 км от берега в море обломки воздушного судна и вещи пассажиров. На борту самолета находились восемь членов экипажа и 84 пассажира. Все они погибли.