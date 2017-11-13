Романенко: Делегацию региона на предстоящий съезд сформируем на конференции

9 ноября на Президиуме Генсовета была утверждена норма представительства от региональных отделений "Единой России" – один делегат на пять тысяч членов партии. Регионам поручено избрать делегатов до 10 декабря.

Андрей Турчак,

исполняющий обязанности секретаря Генерального совета партии:

Кроме того, нужно рекомендовать секретарей первичных отделений, которые не являются членами региональных советов и которые наиболее активно себя проявили в текущей деятельности и избирательных кампаниях.

По словам секретаря регионального отделения партии Александра Романенко, состав делегации от Алтайского края будет определен на региональной конференции "Единой России", которая пройдет в конце ноября.

Александр Романенко,

секретарь регионального отделения партии: