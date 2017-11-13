Романенко: Делегацию региона на предстоящий съезд сформируем на конференции

XVII съезд "Единой России" пройдет в Москве 22-23 декабря. "На нем запланированы два вопроса: определить приоритетные задачи партии на 2018 год и произвести кадровые изменения в руководящих органах "Единой России", – заявил исполняющий обязанности секретаря Генерального совета партии Андрей Турчак.
9 ноября на Президиуме Генсовета была утверждена норма представительства от региональных отделений "Единой России" – один делегат на пять тысяч членов партии. Регионам поручено избрать делегатов до 10 декабря.
Андрей Турчак,
исполняющий обязанности секретаря Генерального совета партии:
Кроме того, нужно рекомендовать секретарей первичных отделений, которые не являются членами региональных советов и которые наиболее активно себя проявили в текущей деятельности и избирательных кампаниях.
По словам секретаря регионального отделения партии Александра Романенко, состав делегации от Алтайского края будет определен на региональной конференции "Единой России", которая пройдет в конце ноября.
Александр Романенко,
секретарь регионального отделения партии:
В этом году мы прошли масштабную избирательную кампанию по выборам депутатов местного самоуправления. В целом по краю результат за "Единую Россию" составил порядка 70%. В этом результате есть заслугу и первичных отделений партии, которые являются главным звеном в работе с населением. В настоящий момент в городах и районах края завершаются отчетные конференции, на которых местные партийцы выдвигают своих кандидатов на предстоящий съезд. В конце ноября участники региональной отчетной конференции путём голосования изберут шесть делегатов, которые и представят наш регион в Москве.
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