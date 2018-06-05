Романенко: "Единая Россия" сформировала команду кандидатов на муниципальные выборы

В Алтайском крае 3 июня состоялось предварительное голосование по выборам кандидатов для последующего выдвижения от Партии на выборы 9 сентября. На 430 мандатов претендовали 575 участников предварительного голосования, выдвинутых в регионе от партии "Единая Россия". 41 мандат разыгрывался среди претендентов на выдвижение на пост глав сельских поселений, 44 — в депутаты районных советов и 345 — в депутаты городских и сельских поселений. Для удобства избирателей на счетных участках были установлены информационные стенды с биографиями кандидатов.
Первую модель проведения предварительного голосования — голосование аналогично праймериз по выборам депутатов в Госдуму — выбрали восемь муниципальных и 14 сельских советов региона.
Явка избирателей, ставших участниками предварительного голосования "Единой России" в регионе, в этих территориях составила около 5%. При этом самые высокие результаты показал Змеиногорск — 714 человек — около 8% избирателей. За процессом голосования следили члены участковых счетных комиссий. Все прошло в штатном режиме, нарушений не зафиксировано.
Предварительное голосование по третьей модели, когда кандидатов определяют выборщики, половина из которых определяется местным политсоветом, а вторая — общественными организациями, также прошло без нарушений. Кандидаты озвучили свои программы, ответили на вопросы присутствующих, после чего прошла процедура голосования.
Александр Романенко,
секретарь Алтайского реготделения Партии:
— Благодаря процедуре предварительного голосования, отбор кандидатов внутри нашей Партии проходит открыто и конкурентно. Независимо от уровня выборов, задача "Единой России" неизменна — обеспечить 100% выдвижение кандидатов. По итогам предварительного голосования нам удалось сформировать сильную и разностороннюю команду будущих кандидатов от нашей партии. В эту команду вошли лидеры общественного мнения в своих профессиональных сферах. Результаты предварительного голосования для нас носят обязательный характер – все победители предварительного голосования обязательно будут выдвинуты от "Единой России" на муниципальных выборах 9 сентября.