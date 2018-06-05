Романенко: "Единая Россия" сформировала команду кандидатов на муниципальные выборы

Первую модель проведения предварительного голосования — голосование аналогично праймериз по выборам депутатов в Госдуму — выбрали восемь муниципальных и 14 сельских советов региона.

Явка избирателей, ставших участниками предварительного голосования "Единой России" в регионе, в этих территориях составила около 5%. При этом самые высокие результаты показал Змеиногорск — 714 человек — около 8% избирателей. За процессом голосования следили члены участковых счетных комиссий. Все прошло в штатном режиме, нарушений не зафиксировано.

Предварительное голосование по третьей модели, когда кандидатов определяют выборщики, половина из которых определяется местным политсоветом, а вторая — общественными организациями, также прошло без нарушений. Кандидаты озвучили свои программы, ответили на вопросы присутствующих, после чего прошла процедура голосования.

Александр Романенко,

секретарь Алтайского реготделения Партии: