Романенко: Наша задача – вклиниться в общемировые технологии

Секретарь Регионального отделения "Единой России", председатель АКЗС Александр Романенко принял участие в выездном заседании Комиссии Совета законодателей России по образованию и науке и Комитета по законодательству Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), прошедшем 5 апреля 2018 года в Томске.

Тема встречи - "Правовое обеспечение подготовки кадров для цифровой экономики: роль регионов". Перед ее началом законодателям субъектов РФ, в формате экскурсии, представили томский опыт построения непрерывных образовательных цепочек "детский сад – школа – университет – производство". Гости побывали в Детском технопарке "Кванториум" где школьники разрабатывают инженерные и исследовательские проекты, под руководством ведущих отраслевых экспертов и преподавателей вузов, Томский техникум информационных технологий, продемонстрировавший собственную сеть, позволяющую поддерживать различные телекоммуникационные приложения и организовывать мультимедийную среду в любом кабинете, инновационную компанию "Микран".

В ходе пленарной части, участники обсудили вопросы законодательного обеспечения развития цифровой экономики в России, ознакомились с результатами мониторинга ее развития в регионах АИРР.

Александр Романенко,

секретарь отделения партии "Единая Россия" в Алтайском крае:

- Цифровая экономика – это целый комплекс мероприятий, направленных на внедрение инновационных, в том числе IT, технологий в экономику, в бюджетную сферу, в предоставление государственных муниципальных услуг, в вопросы, связанные документооборотом между организациями и органами власти и так далее. Это очень большой комплекс услуг, который развивает сегодня все мировое сообщество. Естественно, к этому стремится российское государство, регионы и в том числе Алтайский край.

По его мнению, главный фактор – это цифровизация многих услуг, общественных и экономических процессов, которые ранее осуществлялись традиционными способами.

Александр Романенко,

секретарь отделения партии "Единая Россия" в Алтайском крае:

- К примеру, не редко сегодня человек вынужден идти в поликлинику, обращаться в регистратуру, брать талон, стоять в очереди к доктору. Сегодня активно внедряется услуга, когда человек по телефону или интернету может записаться к специалисту и прийти в назначенное время. И прямая обязанность законодателей - соотносить законодательную работу с новыми явлениями и факторами жизни общества.

Романенко напомнил, что буквально на этой неделе на заседании Правительства Алтайского края, обсуждался вопрос реализации цифрового подхода. По его словам, на сегодняшний день в регионе подготовлен очень глубокий анализ по видам информатизации и цифровизации различного рода процессов.

Александр Романенко,

секретарь отделения партии "Единая Россия" в Алтайском крае:

- Сегодня в Алтайском крае немало предприятий, внедряющих цифровые технологии в производство. Одно из них – АЗПИ, где сегодня используются программируемые станки с ЧПУ, а доля ручного труда минимальна. Такие предприятия успешно работают, и их опыт нужно развивать и распространять. Наша задача состоит именно в этом – вклиниться в общемировые технологии. Просто без этого будущего у нас нет. К сожалению, у нас в крае есть и определенные проблемы, о которых мы говорили на заседании правительства. В связи с большой территорией, очень большим количеством сельских населенных пунктов, часть из которых, к тому же, расположена в предгорье, есть вопросы по цифровому неравенству.

Спикер регионального парламента рассказал, что в данном направлении сегодня работает федеральная программа, на которую выделены большие финансовые средства.

- Край в нее встроен. И мы надеемся, что в скором будущем это позволит расширить распространение доступа к сети Интернет, а следовательно, даст нам возможность многие виды муниципальных и государственных услуг предоставлять на всей территории Алтайского края, - подытожил Романенко.

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