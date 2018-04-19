Романенко: от "точки сборки" страны к роли "Партии прорыва"

По словам секретаря, сегодня на федеральном уровне "Единая Россия" приступила к формированию новой идеологии, которая должна стать идеологией технологического прорыва страны на ближайшие несколько лет. Именно такую задачу поставил Президент РФ в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию.

Александр Романенко,

секретарь Алтайского регионального отделения "Единой России":

- Нынешнее Послание отличается от предыдущих уже тем, что включает в себя стратегию деятельности всех органов власти на 6 лет. Красной чертой Послания стал рост экономической мощи России. Задача поставлена совершенно конкретная – в ближайшие годы страна должна совершить технологический рывок в своем развитии по всем направлениям. И партия "Единая Россия", как ведущая политическая сила страны, которая была и остается партией президентского большинства во власти, приступила к формированию стратегического плана участия в реализации Послания. Мы должны выработать наиболее эффективные инструменты, начиная от реализации партийных проектов и заканчивая законотворческой деятельностью.

Горизонт стратегического планирования - 2026 год. Именно в этом году "Единая Россия" отметит 25-летие со дня основания, и именно так - "Направление - 2026" - была названа общепартийная дискуссия по обсуждению стратегии "перезагрузки". По словам Романенко, задача партии – перейти к этому времени от роли "точки сборки" страны к роли "Партии прорыва".

Александр Романенко,

секретарь Алтайского регионального отделения "Единой России":

- Мы, как партия президента, берем на себя ответственность по созданию всех необходимых условий для важного рывка в образовании, науке, здравоохранении, промышленности, бизнесе, социальной сфере. Это общая цель. Но у каждого региона есть еще и своя специфика. Поэтому по решению руководства партии, во всех субъектах Федерации пройдут межмуниципальные, а затем региональные дискуссии. На решение предстоящих задач мы посмотрим через призму уже имеющихся инструментов - партийных проектов.

В Алтайском крае дискуссии пройдут на площадках четырех крупных городов: Бийска, Рубцовска, Заринска и Барнаула. Представители местных и первичных отделений партии, органы власти, эксперты обсудят первоочередные шаги реализации Послания Президента в регионе и перспективы проектной работы.

Александр Романенко,

секретарь Алтайского регионального отделения "Единой России":