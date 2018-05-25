Романенко: Порядка 600 жителей края намерены пойти на сентябрьские выборы с "Единой Россией"

— Независимо от уровня выборов, задача "Единой России" неизменна – обеспечить 100% выдвижение кандидатов. В этом году в единый день голосования в регионе выборы районного или поселенческого уровня пройдут в 39 из 69 муниципальных образований. Жители края изберут 378 депутатов и 41 главу сельских поселений. На 419 мандатов уже сегодня у нас претендуют порядка 600 участников предварительного голосования. Не все, конечно, дойдут до финала, кандидатом от партии "Единая Россия" станет тот, кого на предварительном голосовании поддержат жители. Одно могу сказать точно, каждому из участников мы дадим этот шанс, ведь создание равных условий для всех – главное правило процедуры предварительного голосования "Единой России".