Романенко: Порядка 600 жителей края намерены пойти на сентябрьские выборы с "Единой Россией"

Секретарь Регионального отделения Партии Александр Романенко озвучил итоги заявочной кампании на участие в предварительном голосовании по выборам в органы местного самоуправления.
Александр Романенко,
секретарь Алтайского регионального отделения "Единой России":
— Кампания в крае прошла активно. К нам пришли новые люди, пожелавшие принять участие в предстоящих выборах вместе с Партией. Среди них - молодые ребята, решившие впервые пробовать свои силы в политике. Отсутствие политического опыта они компенсируют большим желанием принимать участие в жизни своего муниципалитета, своим видением путей его развития. Это именно те люди, которые нужны сегодня Партии. Именно об этом говорилось на Всероссийской партийной конференции "Направление 2026", которая прошла в понедельник.
Он также подчеркнул, что задачу, поставленную на старте предварительного голосования, по обеспечению 100% выдвижения кандидатов, партия перевыполнила.
Александр Романенко,
секретарь Алтайского регионального отделения "Единой России":
— Независимо от уровня выборов, задача "Единой России" неизменна – обеспечить 100% выдвижение кандидатов. В этом году в единый день голосования в регионе выборы районного или поселенческого уровня пройдут в 39 из 69 муниципальных образований. Жители края изберут 378 депутатов и 41 главу сельских поселений. На 419 мандатов уже сегодня у нас претендуют порядка 600 участников предварительного голосования. Не все, конечно, дойдут до финала, кандидатом от партии "Единая Россия" станет тот, кого на предварительном голосовании поддержат жители. Одно могу сказать точно, каждому из участников мы дадим этот шанс, ведь создание равных условий для всех – главное правило процедуры предварительного голосования "Единой России".
Напомним, предварительное голосование (ПГ) "Единой России" пройдет в регионе 3 июня. Во всех населенных пунктах с численностью более тысячи избирателей, процедура партийного отбора будет максимально открытой. В голосовании за будущих кандидатов от Партии могут принять участие все желающие, обладающие правом голоса. Выборы в органы местного самоуправления в крае пройдут в единый день голосования, 9 сентября.