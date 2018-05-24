Романенко: Предложения алтайских партийцев были поддержаны на Всероссийской конференции

Владимир Путин,

президент РФ:

— Самый лучший способ подготовки к избирательной кампании в Госдуму - это активно работать над решением проблем граждан, решениями, которых ждут наши граждане. Надеюсь, что именно на эту практическую работу будет нацелена вся партийная структура.

В свою очередь Андрей Турчак заявил о том, что "Партия не должна бронзоветь, а должна развиваться и адекватно отвечать на запросы наших граждан, населения". По его словам, с этой целью "Единая Россия" провела в понедельник Всероссийскую партийную конференцию "Направление 2026", на которой были определены дальнейшие шаги Партии по обновлению.

Секретарь Генсовета Партии также напомнил, что дискуссионные площадки в регионах, состоявшиеся в преддверии всероссийской конференции, были посвящены реализации задач, сформулированных в Послании Президента РФ Федеральному Собранию и выполнению майских указов.

Секретарь Алтайского реготделения "Единой России", председатель АКЗС Александр Романенко, принимавший участие в работе Всероссийской конференции, отметил, что ряд предложений от партийцев Алтайского края были поддержаны участниками партийной дискуссии.

Александр Романенко,

секретарь Алтайского реготделения "Единой России", председатель АКЗС:

— В проекте Резолюции конференции нашли свое отражение наши предложения о формировании системы внутрипартийной оценки работы депутатов от "Единой России" всех уровней, о создании института партийного контроля для оперативного реагирования на обращения граждан о недобросовестной работе членов нашей партии. Участники мероприятия поддержали предложения о внедрении и использовании современных информационных технологий во всех сферах партийной деятельности. Например, при работе с обращениями граждан, общественном обсуждении законопроектов и других общественно-значимых решений. В Партии будет усилен промежуточный контроль за работой с обращениями граждан: наши общественные приемные должны будут обеспечить обязательное уведомление заявителей о всех стадиях прохождения их обращений.

Александр Романенко также отметил, что в ближайшее время во всех регионах страны, в том числе и в Алтайском крае, будут созданы постоянные дискуссионные площадки для обсуждения и выработки предложений по актуальным проблемам развития региона.