Роскошный развлекательный комплекс Сибири ищет свою Королеву! Фото: Архив фото Desperado. Роскошный развлекательный комплекс Сибири ищет свою Королеву! Фото: Архив фото Desperado. Роскошный развлекательный комплекс Сибири ищет свою Королеву! Фото: Архив фото Desperado. Роскошный развлекательный комплекс Сибири ищет свою Королеву! Фото: Архив фото Desperado. Роскошный развлекательный комплекс Сибири ищет свою Королеву! Фото: Архив фото Desperado. Роскошный развлекательный комплекс Сибири ищет свою Королеву! Фото: Архив фото Desperado. Роскошный развлекательный комплекс Сибири ищет свою Королеву! Фото: Архив фото Desperado. Роскошный развлекательный комплекс Сибири ищет свою Королеву! Фото: Архив фото Desperado. Роскошный развлекательный комплекс Сибири ищет свою Королеву! Фото: Архив фото "Altai Palace". Роскошный развлекательный комплекс Сибири ищет свою Королеву! Фото: Архив фото "Altai Palace". Роскошный развлекательный комплекс Сибири ищет свою Королеву! Архив фото Desperado. Фото: Архив фото Desperado. Роскошный развлекательный комплекс Сибири ищет свою Королеву! Архив фото Desperado. Фото: Архив фото Desperado. Роскошный развлекательный комплекс Сибири ищет свою Королеву! Архив фото Desperado. Фото: Архив фото Desperado. Роскошный развлекательный комплекс Сибири ищет свою Королеву! Архив фото Desperado. Фото: Архив фото Desperado. Роскошный развлекательный комплекс Сибири ищет свою Королеву! Архив фото Desperado. Фото: Архив фото Desperado. Роскошный развлекательный комплекс Сибири ищет свою Королеву! Архив фото Desperado. Фото: Архив фото Desperado. Роскошный развлекательный комплекс Сибири ищет свою Королеву! Архив фото Desperado. Фото: Архив фото Desperado. Роскошный развлекательный комплекс Сибири ищет свою Королеву! Архив фото Desperado. Фото: Архив фото Desperado. Роскошный развлекательный комплекс Сибири ищет свою Королеву! Архив фото Desperado. Фото: Архив фото Desperado. Роскошный развлекательный комплекс Сибири ищет свою Королеву! Архив фото Desperado. Фото: Архив фото Desperado. Роскошный развлекательный комплекс Сибири ищет свою Королеву! Архив фото Desperado. Фото: Архив фото Desperado. Роскошный развлекательный комплекс Сибири ищет свою Королеву! Архив фото Desperado. Фото: Архив фото Desperado. Роскошный развлекательный комплекс Сибири ищет свою Королеву! Архив фото Desperado. Фото: Архив фото Desperado. Роскошный развлекательный комплекс Сибири ищет свою Королеву! Архив фото Desperado. Фото: Архив фото Desperado. Роскошный развлекательный комплекс Сибири ищет свою Королеву! Архив фото Desperado. Фото: Архив фото Desperado. Роскошный развлекательный комплекс Сибири ищет свою Королеву! Архив фото Desperado. Фото: Архив фото Desperado. Роскошный развлекательный комплекс Сибири ищет свою Королеву! Архив фото Desperado. Фото: Архив фото Desperado. Роскошный развлекательный комплекс Сибири ищет свою Королеву! Архив фото Desperado. Фото: Архив фото Desperado. Роскошный развлекательный комплекс Сибири ищет свою Королеву! Архив фото Desperado. Фото: Архив фото Desperado. Роскошный развлекательный комплекс Сибири ищет свою Королеву! Архив фото Desperado. Фото: Архив фото Desperado. Роскошный развлекательный комплекс Сибири ищет свою Королеву! Архив фото Desperado. Фото: Архив фото Desperado. Роскошный развлекательный комплекс Сибири ищет свою Королеву! Архив фото Desperado. Фото: Архив фото Desperado. Роскошный развлекательный комплекс Сибири ищет свою Королеву! Архив фото Desperado. Фото: Архив фото Desperado. Роскошный развлекательный комплекс Сибири ищет свою Королеву! Архив фото Desperado. Фото: Архив фото Desperado. Роскошный развлекательный комплекс Сибири ищет свою Королеву! Архив фото Desperado. Фото: Архив фото Desperado. Елена Лаврентьева. Компания ЖЕНЕВА. Фото: Архив фото Desperado. Роскошный развлекательный комплекс Сибири ищет свою Королеву! Фото: Архив фото Desperado. Роскошный развлекательный комплекс Сибири ищет свою Королеву! Фото: Архив фото Desperado. Роскошный развлекательный комплекс Сибири ищет свою Королеву! Фото: Архив фото Desperado. Роскошный развлекательный комплекс Сибири ищет свою Королеву! Фото: Архив фото Desperado.

В течение 2018 года самые красивые, талантливые, яркие девушки России приезжают сюда побороться за право представлять свои города и регионы в финале конкурса. Он состоится в сентябре, и победительниц ждет великолепный призовой фонд! Конкурс проходит на высоком уровне, его участниц ждет целая череда интереснейших заданий, где каждая из девушек получает возможность раскрыть самые разные грани своих талантов: здесь и творческие конкурсы, и сказочная фотосессия, и "Битва эрудитов", шоу барменов, кулинария, и, конечно же, итоговое дефиле прекрасных полуфиналисток! А в редкие свободные минуты очаровательные гостьи наслаждаются всеми прелестями комфортабельного отдыха!

Весна ознаменовалась выступлением жительниц Барнаула: региональный полуфинал для участниц из столицы Алтайского края состоялся с 29 по 31 марта 2018 года. По решению жюри, наш город в финале представят София Нефедова и Елена Соколова. Специальную номинацию "Леди "Altai Palace" и приглашение от учредителей конкурса также выступить в составе финалисток получила очаровательная Элика Замятина. Всем участницам вручаются специальные номинации конкурса и подарки от постоянных спонсоров: подарочные наборы от косметики "Венец Сибири", авторской косметики "Lundenilona", роскошные косметические наборы от компании "Wellness-PRO".

Специальный приз полуфинала - часы марки SWATCH от сети салонов часового искусства "ЖЕНЕВА" были вручены ослепительной Надежде Малаховой!

Справка

Развлекательный комплекс "Altai Palace" по праву считается одним из самых привлекательных мест во всем Горном Алтае – ведь здесь всем гостям удается не только по-настоящему расслабиться и отдохнуть с королевским комфортом, но и провести незабываемые дни, полные впечатлений и событий! Если вы любите сочетать во время отдыха наслаждение природой с высочайшим уровнем комфорта и целым фейерверком ярких роскошных событий, то это лучшее место для вас в наступающем сезоне.

Поздравляем победительниц и всех участниц конкурса, кому посчастливилось открыть год настоящим Праздником Красоты в "Altai Palace"! Следующий полуфинал для участниц из Томска состоится 26-28 апреля 2018 года. Следите за событиями и голосуйте за конкурсанток в официальной группе vkontakte.

Благодарим за фото партнера конкурса информационный портал ДЕСПЕРАДО: и фотографов Юнону Косареву и Илью Ковальчука!

Контактная информация:

Тел.: 8-800-444-1513

Сайт: altaipalace.ru, altaipalacehotel.com