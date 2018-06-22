Роскосмос отказывается от использования "гептиловых" "Протонов"

"Задача поставлена так: в соответствии с уже заключенными контрактами произвести необходимое количество наших легендарных "Протонов" и затем закрыть проект. Дальше будем летать исключительно на "Ангаре", — приводит слова Рогозина РИА Новости.

"Протон" выполнил свою историческую задачу и пора переходить к производству ракет нового поколения, добавил глава Роскосмоса.

Когда именно это произойдет, Рогозин не уточнил — по его словам, свертывание программы "Протон" зависит от работы оперативного штаба по центру Хруничева — там должны рассчитать сроки перевода основного производства в Омск, что будет означать полную концентрацию на "Ангаре", пишет "РГ".

О гептиле и "желтых детях"

"Протон" — семейство советских ракет-носителей среднего и тяжелого классов, разработанное в 60-е годы XX века.

"Протон" применяет гептил. Это хорошее топливо для ракеты, но очень опасное и вредное для окружающей среды. Один грамм гептила может поразить один кубический километр воздуха. Гептил — сильнодействующий яд, обладающий мутагенным действием. Он вызывает рак печени, легких, ангиосаркому, рак поджелудочной железы, то есть самые агрессивные формы рака, пишет ykt.ru. Гептил используется только в России и Китае. В других странах применяют менее опасные вещества.

Как считают независимые экологи, воздействию гептила могут быть подвержены десятки, а то и сотни тысяч россиян на обширных территориях, расположенных вдоль траекторий полета ракет, стартующих с двух космодромов — Плесецка (Архангельская область) и Байконура. В числе этих территорий — Архангельская область, Республика Коми, Якутия, Алтайский край и Республика Алтай, Хакасия, Тува, пишет newsprom.ru. На этих территориях на землю падали отработавшие ракетные ступени, в которых остается от 500 до 800 килограммов топлива.

Ученые после длительных экспериментов доказали: рождение на Алтае в 90-х странных "желтых детей" объясняется воздействием на женщин в период беременности малых доз ракетного топлива — гептила.

"В Змеиногорском, Краснощековском, Курьинском, Третьяковском, Черышском районах Алтайского края, где происходило падение ступеней ракет, заболеваемость населения в 2,6 раза выше, чем в среднем по региону, — говорилось в документе, выпущенном президиумом Сибирского отделения Российской академии медицинских наук (СО РАМН).