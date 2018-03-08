Роснефть поздравляет милых женщин. Фото: Роснефть . Роснефть поздравляет милых женщин. Фото: Роснефть . Роснефть поздравляет милых женщин. Фото: Роснефть . Роснефть поздравляет милых женщин. Фото: Роснефть . Роснефть поздравляет милых женщин. Фото: Роснефть . Роснефть поздравляет милых женщин. Фото: Роснефть .

Отметим, что стихи даже можно послушать. Для этого необходимо перейти на специальный сайт, который подготовили специалисты компании, по QR-коду, расположенному на открытке. Это позволит прослушать стихотворения и романсы Ахматовой в исполнении актеров.

Кроме того, компания поздравила женщин стихами известных поэтов в исполнении детей в эфире радиостанций.

Напомним, что "Роснефть" является одним из лидеров на рынке автомобильного топлива, уже не первый год успешно обеспечивает соответствие своей продукции всем необходимым стандартам.

На это работает масштабная система контроля качества компании: пробы из каждой выпущенной партии нефтепродуктов отбирают и проверяют в лабораториях на заводе. Во всех регионах присутствия есть собственные нефтебазы, и на каждой работает лаборатория, контролирующая качество входящих продуктов и исходящего бензина. Перед отправкой на АЗС для каждой партии делаются пробы. По прибытии на место назначения нефтепродукты снова подвергаются проверкам, выявляющим, не изменилось ли их качество в процессе транспортировки.

Компания активно развивает ассортимент своей розничной сети, вводит новые продукты и услуги для наиболее полного удовлетворения потребностей клиентов, повышения уровня сервиса. Развитие программы лояльности является важным элементом этой стратегии.