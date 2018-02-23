"Роснефть" в День защитника Отечества встречает клиентов подарками. Фото: предоставлено компанией "Роснефть". "Роснефть" в День защитника Отечества встречает клиентов подарками. Фото: предоставлено компанией "Роснефть". "Роснефть" в День защитника Отечества встречает клиентов подарками. Фото: предоставлено компанией "Роснефть". "Роснефть" в День защитника Отечества встречает клиентов подарками. Фото: предоставлено компанией "Роснефть".

Те, кто являются участниками программы лояльности компании, получили при покупке дополнительные баллы к базовому зачислению. Кроме того, бонусы были зачислены и участникам программы" "BP Club" АЗК BP.

По словам Виталия, постоянного клиента АЗС, он был приятно удивлен.

"На "Роснефти" качественное топливо — на других АЗС машина реально едет хуже. Хорошее расположение заправок, очень удобное, есть во всех районах города. Девушки приветливые за кассой стоят. Причем обслуживание хорошее и в городе, и за чертой города. Когда еду по трассе, стараюсь найти именно заправки "Роснефть". Сегодня, правда, порадовали подарком, подняли настроение", - рассказал Виталий.

Стоит отметить, что программа лояльности "Семейная команда" основана на командном принципе участия: присоединяясь к ней, участник получает не одну, а сразу три карты, привязанных к единому бонусному счету, и может копить баллы вместе с членами семьи и друзьями. Баллы можно копить, не только заправляясь на "Роснефти", но и приобретая товары у партнеров — в их список входят больше 180 компаний различного уровня.

"Семейную команду" компания планирует развивать и дальше: предполагается внедрить в нее игровой маркетинг, улучшить мобильное приложение и запустить сервис для анализа предпочтений клиентов.