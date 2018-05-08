Россельхозбанк на Алтае нарастил портфель привлеченных средств юрлиц до 11 млрд рублей

Наибольший интерес к сотрудничеству с Банком в текущем году демонстрируют компании крупного бизнеса региона. Объем депозитного портфеля данной категории клиентов с начала года по данным на 04 мая 2018 года увеличился на 36,6%, превысив 6,4 млрд. рублей.

Владимир Богданов,

заместитель директора Алтайского филиала:

— Большой приток средств юрлиц в филиале происходит благодаря расширенной продуктовой линейке в части структурных депозитов, гибким срокам размещения, рыночным процентным ставкам и возможностью выбора периодичности выплаты процентов. Кроме того, при установлении процентных ставок в Банке применяется индивидуальный подход к каждому вкладчику.

Справка

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.