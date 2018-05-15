Россельхозбанк направил на поддержку компаний МСП 56 млрд рублей

В первом квартале 2018 года Россельхозбанк направил на кредитную поддержку предприятий малого и среднего бизнеса свыше 56 млрд рублей, в том числе более 15 млрд рублей выдано на инвестиционные цели. Более 80% объема кредитных средств предоставлено компаниям агропромышленного комплекса.
Россельхозбанк активно участвует в реализации государственных программ стимулирования кредитования субъектов МСП. С 2018 года только в рамках реализации новой программы субсидирования Минэкономразвития по ставке кредитования не более 6,5% годовых Банком заключено уже 150 кредитных договоров на сумму выше 3 млрд рублей.
РСХБ занимает лидирующие позиции по кредитованию малого и среднего бизнеса. С использованием инструментов кредитной поддержки Банк создает благоприятные условия для развития бизнеса как в аграрном секторе, так и в других отраслях по всей стране. В Банке действуют кредитные и партнерские программы, которые позволяют предпринимателям приобретать на льготных условиях технику крупнейших производителей: "Петербургский тракторный завод", "Брянсксельмаш", "Воронежсельмаш", "Мельинвест", этот список постоянно расширяется.
Справка
АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.
А.А. Саяпин С.А. Капустин О.В. Архипов К.Ю. Стырин
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.