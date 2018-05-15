Россельхозбанк направил на поддержку компаний МСП 56 млрд рублей

Россельхозбанк активно участвует в реализации государственных программ стимулирования кредитования субъектов МСП. С 2018 года только в рамках реализации новой программы субсидирования Минэкономразвития по ставке кредитования не более 6,5% годовых Банком заключено уже 150 кредитных договоров на сумму выше 3 млрд рублей.

РСХБ занимает лидирующие позиции по кредитованию малого и среднего бизнеса. С использованием инструментов кредитной поддержки Банк создает благоприятные условия для развития бизнеса как в аграрном секторе, так и в других отраслях по всей стране. В Банке действуют кредитные и партнерские программы, которые позволяют предпринимателям приобретать на льготных условиях технику крупнейших производителей: "Петербургский тракторный завод", "Брянсксельмаш", "Воронежсельмаш", "Мельинвест", этот список постоянно расширяется.

Справка

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

А.А. Саяпин С.А. Капустин О.В. Архипов К.Ю. Стырин