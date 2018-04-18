Россельхозбанк наращивает объемы кредитования малого и среднего бизнеса Алтайского края

Наиболее востребованными для малого бизнеса в Россельхозбанке остаются кредиты на пополнение оборотных средств. Немалым спросом пользуются кредитные средства на приобретение имущества (транспорта, сельскохозяйственной техники, объектов недвижимости и т.д.) под его залог.

Кроме того, в конце февраля Россельхозбанк начал реализацию нового механизма поддержки субъектов МСП по ставке не более 6,5% годовых. Льготное кредитование осуществляется при участии Министерства экономического развития в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1706 от 30 декабря 2017 г.

В настоящее время в филиале обслуживается более 6600 предприятий малого и среднего бизнеса. Большинство из них работает в сфере АПК.

Владимир Богданов,

заместитель директора Алтайского филиала банка:

Россельхозбанк активно содействует развитию малого и среднего предпринимательства на Алтае. Выгодные процентные ставки, сжатые сроки рассмотрения, широкая продуктовая линейка, и самое главное - стопроцентное участие государства в уставном капитале Банка, привлекают в Банк клиентов-предпринимателей и открывают новые возможности для успешного ведения бизнеса.

Справка

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

Ключевые условия программы. Процентная ставка - не более 6,5% годовых. Комиссии и сборы отсутствуют. Сумма кредита: оборотные кредиты – не менее 3 млн рублей и не более 100 млн рублей, инвестиционные кредиты – не менее 3 млн рублей и не более 1 млрд рублей. Срок кредитования: оборотные кредиты – до 3 лет, инвестиционные кредиты – до 10 лет. Форма кредитования - единовременный кредит и кредитная линия. Обеспечение: в соответствии с условиями выбранной кредитной программы Банка, в том числе возможно предоставление гарантийной поддержки Корпорации МСП, гарантий МСП Банка и региональных гарантийных фондов. Приоритетные отрасли: сельское хозяйство/ предоставление услуг в этой области; обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, первичная и последующая переработка с/х продуктов; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство, транспорт и связь; внутренний туризм; сбор, обработка и утилизация отходов; высокотехнологичные проекты и др. Заемщик - субъект МСП, соответствующий требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Требования к заемщику - в соответствии с кредитной программой Банка и Программой субсидирования Минэкономразвития.