Россельхозбанк выдал более 14 000 кредитов населению в текущем году

Розничный кредитный портфель Алтайского филиала Россельхозбанка на 1 ноября 2017 года составил 9,7 млрд рублей, увеличившись с начала года более чем на 6 %. Количество заемщиков филиала Банка составляет свыше 140 тысяч человек.

Наиболее востребованными в текущем году стали потребительские кредиты, ипотека и кредиты для пенсионеров. 714 кредитов оформили жители двух регионов на ипотеку на сумму более 999 млн рублей и более чем 7,4 тысяч кредитов на один млрд рублей получили пенсионеры.

Владимир Богданов,

заместитель директора Алтайского филиала Россельхозбанка:

Банк постоянно улучшает условия кредитования населения, планомерно снижает ставки по кредитам для физических лиц, предлагает новые кредитные продукты со сниженной процентной ставкой работникам бюджетных структур и заемщикам, желающим рефинансировать действующие обязательства в сторонних банках. Кроме того в этом году увеличен максимальный срок кредитования до семи лет и увеличена максимальная сумма кредита без обеспечения до 1,5 млн рублей – все это сказывается на росте объемов кредитования в нашем Банке.

Более подробную информацию об условиях продуктов Россельхозбанка можно получить на официальном сайте Банка.

Справка

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.