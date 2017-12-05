Россельхозбанк запускает сервис "Управляй качеством"

Клиенты смогут лично принять участие в построении системы качества, воспользовавшись интерактивными инструментами, и:

оценить продукты и услуги Банка, высказать свое мнение о них;

выступить в роли "тайного покупателя" и сообщить о своих впечатлениях от посещения отделения Банка;

влиять на развитие и совершенствование Банка, высказав свои идеи;

сообщить о соблюдении принятых в Банке принципов качества.

Отдельное внимание отведено вопросам кредитования сезонных работ: клиенты, заинтересованные в соответствующих продуктах, смогут получить необходимые консультации.

Вся информация и предложения клиентов будут в обязательном порядке рассмотрены специалистами Банка.

Россельхозбанк ведет непрерывную работу, направленную на повышение клиентоориентированности и качества продуктов и услуг.

Начать управлять качеством

Справка

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.