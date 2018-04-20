"Россети" и "Ростех" объединятся для создания цифровой сети

Генеральный директор ПАО "МРСК Сибири" Виталий Иванов принял участие в совещании по созданию в России цифрового электросетевого комплекса, которое провел Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Создать в России до конца 2030 года цифровую сеть на основе оборудования и технологий отечественного производства необходимо для обеспечения перехода страны на цифровую экономику.
В целях реализации этой инициативы предусмотрено создание совместных предприятий "Россети" - "Ростех" для развития в России необходимых условий для построения "интеллектуального" электросетевого комплекса.
Дмитрий Медведев дал поручение профильным министерствам и ведомствам совместно с заинтересованными сторонами проработать форму и объемы инвестирования ГК "Ростех" в ПАО "Россети" для реализации данного проекта.