"Россети" и "Ростех" объединятся для создания цифровой сети

Создать в России до конца 2030 года цифровую сеть на основе оборудования и технологий отечественного производства необходимо для обеспечения перехода страны на цифровую экономику.

В целях реализации этой инициативы предусмотрено создание совместных предприятий "Россети" - "Ростех" для развития в России необходимых условий для построения "интеллектуального" электросетевого комплекса.

Дмитрий Медведев дал поручение профильным министерствам и ведомствам совместно с заинтересованными сторонами проработать форму и объемы инвестирования ГК "Ростех" в ПАО "Россети" для реализации данного проекта.