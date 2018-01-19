Россияне накопили почти 30 трлн рублей

За последний год россияне накопили рекордную сумму денег — общий объем сбережений составил 29,5 трлн рублей. Это на 14% больше предыдущего периода, пишут "Известия", ссылаясь на данные Росстата.
По данным ведомства на начало декабря 2017 года, на банковских вкладах население хранило 20 трлн рублей, еще 9,7 трлн рублей — в ценных бумагах и наличных.
Росту общего объема сбережений россиян, как выяснилось, способствовало увеличение реальных зарплат. Больше всего оплата труда выросла у работников "социалки" — на 10%.
Наличие выгодных ставок по вкладам, несмотря на их снижение вслед за ключевой ставкой Центробанка, также способствовало росту накоплений.
Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года более 55 тыс. россиян потеряли в лопнувших банках 25,5 млрд рублей. Исследование показало, что россияне массово переходят на хранение сбережений в наличной форме. Согласно проведенному в ноябре опросу, "под матрасом" в наличных рублях держат накопления 21%. Это в пять раз больше, чем в 2016 году, и рекордный показатель как минимум за 10 лет.
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