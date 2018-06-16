Жители Алтая своими глазами смогут увидеть сближение молодой Луны и Венеры

Сближение молодой Луны и Венеры можно будет увидеть на всей территории России 16 июня, сразу после захода Солнца. При ясной погоде лучше всего явление можно будет наблюдать в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
"Молодой серп Луны и "вечернюю звезду" будет разделять около 3°. Помимо Венеры и серпа молодой Луны можно увидеть пепельный свет внутри лунного полумесяца", — отмечают астрономы московского планетария", — рассказали в планетарии.
Молодую Луну и Венеру можно будет наблюдать при ясной безоблачной погоде вплоть до 19 июня, невооруженным глазом или в бинокль. Более того, астронамическое явление удастся заснять и на камеру.
В Алтайском крае заход Солнца произойдет в 21:55.
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