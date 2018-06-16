Жители Алтая своими глазами смогут увидеть сближение молодой Луны и Венеры

"Молодой серп Луны и "вечернюю звезду" будет разделять около 3°. Помимо Венеры и серпа молодой Луны можно увидеть пепельный свет внутри лунного полумесяца", — отмечают астрономы московского планетария", — рассказали в планетарии.

Молодую Луну и Венеру можно будет наблюдать при ясной безоблачной погоде вплоть до 19 июня, невооруженным глазом или в бинокль. Более того, астронамическое явление удастся заснять и на камеру.

В Алтайском крае заход Солнца произойдет в 21:55.