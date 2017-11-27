Россиянка стала победителем "Детского Евровидения-2017"

Представительница России 14-летняя Полина Богусевич стала победителем международного песенного конкурса "Детское Евровидение — 2017", прошедшего 26 ноября вечером в Тбилиси, сообщает ТАСС.
Композиция "Крылья" в исполнении Полины набрала 188 очков и заняла первую строчку конкурсной таблицы.
Второе место со 185 баллами занял 12-летний Григол Кипшидзе (Грузия), на третьем — австралийка Изабелла Кларк, набравшая 172 балла.
"Я уже чуть-чуть успокоилась и, на самом деле, до сих пор чувствую себя как во сне", — сказала Богусевич.
Она отметила, что нервничала и не сразу поняла, что полностью завершилась процедура объявления итогов, пишет RT.
Полина Богусевич — ученица Академии популярной музыки Игоря Крутого. В 2012 году она участвовала в международном арт-фестивале "Езерски Бисери" в Македонии, в том же году приняла участие в телепроектах "Окно в Париж" и "Школа Музыки". В 2014 году Богусевич принимала участие в первом сезоне популярного шоу "Голос. Дети", где выступала в команде Димы Билана. В 2015 году она получила диплом первой степени международного вокального конкурса "Сан-Ремо" для детей и подростков.
Юная певица надеется связать свою жизнь с искусством и творчеством. "Но помимо этого я хочу получить хорошее образование, чтобы — мало ли что случается в жизни — найти достойную работу, ни от кого не зависеть", — добавила юная певица. В качестве альтернативы сцене Богусевич рассматривает режиссерскую стезю и работу ветеринаром, пишет bfm.ru.
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