Россиянка стала победителем "Детского Евровидения-2017"

Композиция "Крылья" в исполнении Полины набрала 188 очков и заняла первую строчку конкурсной таблицы.

Второе место со 185 баллами занял 12-летний Григол Кипшидзе (Грузия), на третьем — австралийка Изабелла Кларк, набравшая 172 балла.

"Я уже чуть-чуть успокоилась и, на самом деле, до сих пор чувствую себя как во сне", — сказала Богусевич.

Она отметила, что нервничала и не сразу поняла, что полностью завершилась процедура объявления итогов, пишет RT.

Полина Богусевич — ученица Академии популярной музыки Игоря Крутого. В 2012 году она участвовала в международном арт-фестивале "Езерски Бисери" в Македонии, в том же году приняла участие в телепроектах "Окно в Париж" и "Школа Музыки". В 2014 году Богусевич принимала участие в первом сезоне популярного шоу "Голос. Дети", где выступала в команде Димы Билана. В 2015 году она получила диплом первой степени международного вокального конкурса "Сан-Ремо" для детей и подростков.

Юная певица надеется связать свою жизнь с искусством и творчеством. "Но помимо этого я хочу получить хорошее образование, чтобы — мало ли что случается в жизни — найти достойную работу, ни от кого не зависеть", — добавила юная певица. В качестве альтернативы сцене Богусевич рассматривает режиссерскую стезю и работу ветеринаром, пишет bfm.ru.