Россиянке отказали в выдаче маткапитала из-за путаницы с "ё" и "е"

"В первом документе присутствует буква "Е", а во втором – буква "Ё". Истица обратилась в суд, полагая, что отказ ответчика является незаконным, поскольку ранее у нее не возникало проблем с правоустанавливающими документами", — отмечено в тексте.

В августе прошлого года в Госдуме отклонили инициативу приравнять две указанные выше буквы в личных данных, так как это может помешать борьбе с преступностью и поиску пропавших людей, пишет Lenta.ru.