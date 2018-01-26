Россиянке отказали в выдаче маткапитала из-за путаницы с "ё" и "е"

Россиянке отказали в выдаче сертификата на маткапитал из-за того, что в свидетельствах о рождении двух из трех ее детей фамилия женщины написана по-разному, говорится на сайте Ленинградского районного суда Калининграда, куда она подала иск на Пенсионный фонд.
"В первом документе присутствует буква "Е", а во втором – буква "Ё". Истица обратилась в суд, полагая, что отказ ответчика является незаконным, поскольку ранее у нее не возникало проблем с правоустанавливающими документами", — отмечено в тексте.
В августе прошлого года в Госдуме отклонили инициативу приравнять две указанные выше буквы в личных данных, так как это может помешать борьбе с преступностью и поиску пропавших людей, пишет Lenta.ru.
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