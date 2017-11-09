Братья-должники, не верящие в распад СССР, напали на судебного пристава

Отказ от долговых обязательств братья выразили во время визита в отдел судебных приставов, объяснив свою позицию тем, что они не являются гражданами Российской Федерации и не собираются подчиняться нелегитимным, по их мнению, требованиям суда.

Демонстрируя отличное знание законодательной базы СССР и Российской Федерации, братья от устных заявлений о полном отказе от всех обязательств перешли к угрозам в адрес судебного пристава-исполнителя, пообещав расправиться с "иностранным агентом" и ее семьей. После чего мужчины вышли из помещения отдела.

Позже судебный пристав-исполнитель обнаружила, что "граждане страны Советов" никуда не уехали, а находятся до сих пор на территории, прилегающей к зданию отдела судебных приставов. Понимая, что агрессивно настроенные мужчины могут перейти от словесных угроз к их исполнению, судебный пристав вызвала полицию. Прибывшие по указанному адресу полицейские при попытке проверить документы встретили активное сопротивление со стороны должников. Ко всему прочему, у одного из них был обнаружен нож.

Мужчины были задержаны и отправлены под административный арест на семь суток.

В общей сложности "граждане СССР" задолжали по кредитам порядка 1,5 млн рублей. Также они не выплачивают и штрафы от ГИБДД.

Судебные приставы собираются взыскать две квартиры братьев, являющиеся залоговым имуществом. Кроме того, в правоохранительные органы направлено обращение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении данных "граждан СССР".