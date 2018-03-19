Российские ученые проводят испытания вакцины от наркомании

Директор Национального научного центра (ННЦ) наркологии Татьяна Клименко рассказала, что российские ученые проводят испытания вакцины, блокирующей формирование зависимости от опиатов, пишут "Известия",
При ее использовании в организме образуются антитела, блокирующие действие определенного наркотика. Для вакцины используют антитела, которые получили из лошадиной крови.
В будущем предлагают создавать подобные средства для защиты и от других психоактивных веществ. Если испытания пройдут успешно, вакцину предлагают вводить подросткам для профилактики.
Испытания на животных показали, что иммунитет сохраняется в течение года.
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