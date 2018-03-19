Российские ученые проводят испытания вакцины от наркомании

При ее использовании в организме образуются антитела, блокирующие действие определенного наркотика. Для вакцины используют антитела, которые получили из лошадиной крови.

В будущем предлагают создавать подобные средства для защиты и от других психоактивных веществ. Если испытания пройдут успешно, вакцину предлагают вводить подросткам для профилактики.

Испытания на животных показали, что иммунитет сохраняется в течение года.