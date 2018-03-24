Российские звезды фигурного катания провалили чемпионат мира

Чемпионка Зимних Олимпийских игр-2018 по фигурному катанию Алина Загитова заняла пятое место в чемпионате мира в женском одиночном катании. Чемпионат проходит в Милане. Ее хореограф сказал, что она не справилась с нервами и извинился перед всеми ее болельщиками.
Золотую медаль чемпионата мира завоевала канадка Кэйтлин Осмонд, пишет lenta.ru. Второе и третье места заняли японские фигуристки Вакаба Хигучи и Сатоко Мияхара.
А звезда Зимней Олимпиады Алина Загитова трижды упала во время проката произвольной программы на чемпионате мира. Отсюда и результат: увы, пятое место. Хотя после проката короткой программы была второй.
Еще одна россиянка Мария Сотскова стала 8-й, ее соотечественница Станислава Константинова — 19-й.
Хореограф Алины Данил Глейхенгауз заявил, что она не справилась с нервами — все-таки ей всего 15 лет и это ее первый мировой чемпионат. Но, по его словам, "до конца мы не понимаем, почему так получилось, проанализируем и будем работать, станет сильней".
15-летняя фигуристка завоевала на Олимпиаде в Пхенчхане золотую и серебряную награды. Первую в индивидуальных соревнованиях, вторую — в командных.
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