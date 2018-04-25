Российский экипаж танкера подал сигнал SOS из порта

Состояние экипажа ухудшилось. Четыре человека отправились в местный госпиталь за медицинской помощью, еще одному — вахтенному помощнику назначили капельницы.

Сейчас к урегулированию ситуации подключились власти Приморья (судно принадлежит компании "Находка-Портбункер"), они пытаются вернуть моряков на родину.

Администрация направила письма полпреду президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу и заместителю председателя Совета директоров "Газпромбанка" об урегулировании споров между "Находка-Портбункер" и "Газпромбанком", чтобы российские моряки могли вернуться на родину", — пояснил представитель профкома моряков РПСМ Владивостока Петр Осичанский.

Семь дальневосточных моряков с арестованного танкера попросили у российских дипломатов помощи в возвращении на родину. Судно обесточено с начала декабря 2017 года, были перебои с доставкой топлива и продуктов. По местному законодательству экипаж не может покинуть судно без предоставления замены, или пока судно не будет продано. Найти замену экипажу не удается. Документы у моряков изъяли иммиграционные власти, пишет bfm.ru.

Судно арестовано в ОАЭ из-за долгов судовладельца "Газпромбанку".