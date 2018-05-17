Российский город заедают полчища комаров. Жители делятся снимками

Павловск в Воронежской области атаковали полчища комаров. Фото: vk.com/psk36. Павловск в Воронежской области атаковали полчища комаров. Фото: vk.com/psk36. Павловск в Воронежской области атаковали полчища комаров. Фото: vk.com/psk36. Павловск в Воронежской области атаковали полчища комаров. Фото: vk.com/psk36. Павловск в Воронежской области атаковали полчища комаров. Фото: vk.com/psk36. Павловск в Воронежской области атаковали полчища комаров. Фото: vk.com/psk36. Павловск в Воронежской области атаковали полчища комаров. Фото: vk.com/psk36. Павловск в Воронежской области атаковали полчища комаров. Фото: vk.com/podslushano_pvlsk36. Павловск в Воронежской области атаковали полчища комаров. Фото: vk.com/podslushano_pvlsk36. Павловск в Воронежской области атаковали полчища комаров. Фото: vk.com/podslushano_pvlsk36. Павловск в Воронежской области атаковали полчища комаров. Фото: vk.com/podslushano_pvlsk36. Павловск в Воронежской области атаковали полчища комаров. Фото: vk.com/podslushano_pvlsk36.

Власти и экологи связывают это явление с сильным разливом рек и ранними высокими температурами. Из-за небывалого паводка из берегов вышел Дон, это повлияло на размножение комаров.

Глава Павловска Вячеслав Щербаков заявил местным СМИ, что в марте власти заключили три контракта на обработку территории Павловска от комаров. По его словам, первый этап начался 29 апреля, но обработали только половину территории, остальная была залита половодьем. А когда паводок сходил, он смывал реагенты с уже обработанных территорий. В итоге 9 мая специалисты травили комаров, но только по периметру Павловска, в парках, на озерах, центральных улицах.

Местные власти задумывались о введении режима ЧС, но главный санитарный врач региона решил, что для этого оснований нет — комары не переносят заболеваний, падежа скота нет. Эксперты считают, что сейчас уже ничего не сделать, остается ждать, пока комары погибнут.

Тем временем в магазинах города сложился дефицит средств от комаров. Люди раскупают их, как только репелленты поступают в продажу.