Российский город заедают полчища комаров. Жители делятся снимками

В мае в городе Павловск Воронежской области неожиданно появилось множество комаров. Уже неделю павловчане боятся выходить из дома на улицу. Но и в помещениях тоже появляются эти кровососущие насекомые. И их так много, что приходится убирать с помощью пылесосов, пишет РИА Новости.
Власти и экологи связывают это явление с сильным разливом рек и ранними высокими температурами. Из-за небывалого паводка из берегов вышел Дон, это повлияло на размножение комаров.
Глава Павловска Вячеслав Щербаков заявил местным СМИ, что в марте власти заключили три контракта на обработку территории Павловска от комаров. По его словам, первый этап начался 29 апреля, но обработали только половину территории, остальная была залита половодьем. А когда паводок сходил, он смывал реагенты с уже обработанных территорий. В итоге 9 мая специалисты травили комаров, но только по периметру Павловска, в парках, на озерах, центральных улицах.
Местные власти задумывались о введении режима ЧС, но главный санитарный врач региона решил, что для этого оснований нет — комары не переносят заболеваний, падежа скота нет. Эксперты считают, что сейчас уже ничего не сделать, остается ждать, пока комары погибнут.
Тем временем в магазинах города сложился дефицит средств от комаров. Люди раскупают их, как только репелленты поступают в продажу.
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