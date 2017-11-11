Российский миллиардер вложит деньги в поиски внеземных цивилизаций на Сатурне

Российский миллиардер Юрий Мильнер планирует отправит первую частную экспедицию на спутник Сатурна Энцелад для поиска внеземных цивилизаций. Он заявил об этом на конференции "Новая космическая эра" в американском городе Сиэтл. Мильнер не назвал стоимость проекта, но отметил, что сроки старта экспедиции зависят от спонсорской поддержки, пишет издание GeekWire.
По расчетам ученых, живые организмы могут обитать под льдами на одном из спутников планет-гигантов Солнечной системы. "Самым перспективным кандидатом недавно стал Энцелад, один из спутников Сатурна", — сказал Мильнер.
По его словам, ученым удалось получить оттуда необычные сигналы. "Мы действительно нашли то, чего не ожидали — радиосигналы от таинственных объектов", — сказал миллиардер.
В апреле 2016 года российский бизнесмен Юрий Мильнер и Хокинг объявили о начале работ по созданию и отправке спутника к альфе Центавра — ближайшей к Солнцу связанной системе из трех звезд. Над аналогичным проектом DE-STAR еще раньше начали работать в NASA
Справка
Юрий Мильнер вместе с основателем Facebook Марком Цукербергом, сооснователем Google Сергеем Брином и основателем Alibaba Джеком Ма являются учредителями крупнейшей (в денежном выражении) научной премии Breakthrough Prize. Ее вручают исследователям, только начавшим свою деятельность в науке.
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