Российский миллиардер вложит деньги в поиски внеземных цивилизаций на Сатурне

По расчетам ученых, живые организмы могут обитать под льдами на одном из спутников планет-гигантов Солнечной системы. "Самым перспективным кандидатом недавно стал Энцелад, один из спутников Сатурна", — сказал Мильнер.

По его словам, ученым удалось получить оттуда необычные сигналы. "Мы действительно нашли то, чего не ожидали — радиосигналы от таинственных объектов", — сказал миллиардер.

В апреле 2016 года российский бизнесмен Юрий Мильнер и Хокинг объявили о начале работ по созданию и отправке спутника к альфе Центавра — ближайшей к Солнцу связанной системе из трех звезд. Над аналогичным проектом DE-STAR еще раньше начали работать в NASA

Справка

Юрий Мильнер вместе с основателем Facebook Марком Цукербергом, сооснователем Google Сергеем Брином и основателем Alibaba Джеком Ма являются учредителями крупнейшей (в денежном выражении) научной премии Breakthrough Prize. Ее вручают исследователям, только начавшим свою деятельность в науке.