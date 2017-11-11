Российский миллиардер вложит деньги в поиски внеземных цивилизаций на Сатурне

Сегодня, 18:34.
Жизнь

Российский миллиардер Юрий Мильнер планирует отправит первую частную экспедицию на спутник Сатурна Энцелад для поиска внеземных цивилизаций. Он заявил об этом на конференции "Новая космическая эра" в американском городе Сиэтл. Мильнер не назвал стоимость проекта, но отметил, что сроки старта экспедиции зависят от спонсорской поддержки, пишет издание GeekWire.

Космос. Звездное небо.
Космос. Звездное небо. Фото: СС0.

По расчетам ученых, живые организмы могут обитать под льдами на одном из спутников планет-гигантов Солнечной системы. "Самым перспективным кандидатом недавно стал Энцелад, один из спутников Сатурна", — сказал Мильнер.

По его словам, ученым удалось получить оттуда необычные сигналы. "Мы действительно нашли то, чего не ожидали — радиосигналы от таинственных объектов", — сказал миллиардер.

В апреле 2016 года российский бизнесмен Юрий Мильнер и Хокинг объявили о начале работ по созданию и отправке спутника к альфе Центавра — ближайшей к Солнцу связанной системе из трех звезд. Над аналогичным проектом DE-STAR еще раньше начали работать в NASA

Справка

Юрий Мильнер вместе с основателем Facebook Марком Цукербергом, сооснователем Google Сергеем Брином и основателем Alibaba Джеком Ма являются учредителями крупнейшей (в денежном выражении) научной премии Breakthrough Prize. Ее вручают исследователям, только начавшим свою деятельность в науке.

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