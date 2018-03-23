Россльхозбанк выдал аграриям Алтая более 500 млн рублей льготных кредитов

Доля филиала Россельхозбанка в общем объеме кредитования сезонных работ по Алтайскому краю составила 90% (по данным Минсельхоза России на 01.03.2018 года).

Всего на сезонные работы Алтайский филиал в I полугодии 2018 года планирует выдать не менее 1,2 млрд рублей.

Владимир Богданов,

заместитель директора филиала Россельхозбанка:

"Россельхозбанк продолжает активно участвовать в реализации госпрограммы льготного кредитования АПК, уделяя особое внимание поддержке малого и среднего бизнеса, доля которого в общей выдаче кредитов на сезонные работы по льготной ставке у нас составляет 90%".

Справка

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

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