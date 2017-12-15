"Ростелеком" наградил алтайских педагогов за лучшие ит-проекты в сфере школьного образования

Конкурс проводится Министерством образования и науки региона совместно с Алтайским краевым институтом повышения квалификации работников образования (АКИПКРО). Целью конкурса является поиск инновационных подходов к применению современных информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Участие в конкурсе принимали коллективы, а также педагогические работники организаций дошкольного, общего, дополнительного и среднего профессионального образования, а также школьники и студенты. В этом году организаторы разработали восемь номинаций конкурса – ит-проекты в области внеклассной работы, дистанционного обучения, с использованием современного оборудования, интернет-проекты, научно-технический проект учащегося и даже номинация "Детская мультипликация". Всего на конкурс было подано 279 работ, в оценке которых принимали участие 89 экспертов из разных областей деятельности, включая ит-специалистов.

Среди награжденных в номинации "Электронный образовательный ресурс" - педагоги Татьяна Камынина (СОШ с. Мамонтово), Галина Шампанер (Алтайский промышленно-экономический колледж), Олеся Берстенева (детский сад №8 "Солнышко" г. Новоалтайск), Галина Пестерева (детский сад №8 ОАО "РЖД") и другие.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком":

Прошедший конкурс "ИКТО – 2017" показал, что алтайские педагоги с каждым годом демонстрируют высокий уровень владения ит-технологиями, активно их применяют и готовы к тому, чтобы использовать современные электронные сервисы в своей повседневной деятельности.

Сегодня "Ростелеком" работает в тесном сотрудничестве с Министерством образования и науки и АКИКПРО. Оператор-интегратор крупных инфраструктурных проектов предлагает собственные разработки и готов реализовать ряд проектов по созданию в регионе единого электронного образовательного пространства. Одним из таковых является автоматизированная информационная система "Электронная библиотека", созданная на базе платформы информационно-библиотечных центров, запущенной компанией в апреле 2017 года.

Платформа "Ростелекома" предназначена для создания региональной образовательной экосистемы и организации электронного обучения. Она представляет собой комплексную автоматизированную информационную систему, включающую в себя модули и сервисы, среди которых - электронная библиотека, единая система построения отчетности в электронном виде, плеер электронного контента и т.д. На основе данной платформы собран цифровой образовательный контент, который ориентирован на все уровни системы образования России.

В Сибирском регионе платформы информационно-библиотечных центров успешно внедрены и действуют в Новосибирской области и Забайкальском крае.