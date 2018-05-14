"Ростелеком" объявил сибирских победителей конкурса журналистского мастерства

В номинации "Печатная пресса" победа присуждена Виталию Букатину (журнал "Эксперт-Сибирь", Новосибирск). Его статья "Цифровая экономика майнит" набрала 5,58 баллов. Второе место с 5,33 баллами заняла Ирина Лопухова (ИД "Алтапресс", Барнаул) за материал "Эпоха новых денег: как барнаульцы зарабатывают на криптовалютах". Третье место – 5,2 балла – у Никиты Зайкова ("Российская газета", Новосибирск) за публикацию "Блеснуть интеллектом".

В номинации "Интернет-СМИ" с результатом 4,89 баллов победила Юлия Чанчикова (журнал "Деловой квартал" – портал DK.RU, Красноярск) за репортаж "Русский "Давос" заболел цифрой". Второе место с 4,83 баллами – у Александра Месаркишвили (бизнес-портал "Континент Сибирь. Online", Новосибирск) за обзор "Сливаясь и поглощая". Третье место заняла Наталья Повольнова (журнал "Деловой квартал" –портал DK.RU). Ее материал "Блокчейн: ближе, чем кажется" набрал 4,77 балла.

В номинации "Радио и телевидение" сильнее всех оказались томичи. Александр Порхунов (ВГТРК ГТРК "Томск") набрал 5.45 баллов за сюжет "На связи: В селе Жуково появилась долгожданная телефонная сеть" и стал победителем регионального этапа конкурса. Второе место у Александра Стучеброва ("Томское время"), набравшего 5,33 балла за сюжет "Метеокомплекс для Арктики". Третье место у Михаила Тропина (ВГТРК ГТРК "Кузбасс"). Его сюжет "Цифровое детство" жюри оценило на 5,14 баллов.

В номинации "Социальные медиа" победил новосибирский блогер Антон Лопанин. Его текст "Как цифровое неравенство из сёл изгоняют" набрал 4,89 баллов. Второе место (4,58) у Ольги Ахметгалиевой, разместившей на социальном портале Just Blogger материал "Эксперт: Умное управление светом сэкономит 90% энергии". На третьем месте Евгений Золотухин из Кемерова с постом "ЭКСПО-2017 в Астане. Как это было" (4,52 балла).

Конкуренция среди участников конкурса в этом году была высокая. Соперничество шло на десятые и даже сотые баллов. Хороших работ было намного больше, чем учрежденных номинаций. В итоге жюри приняло решение наградить специальным призом Анастасию Галаеву (12 канал-Омск) за сюжет о III Международном IT-форуме в Омске.

Николай Зенин,

вице-президент — директор макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком":

— Конкурс для региональных журналистов компания организует седьмой год. Жесткий отбор ежегодно проходят больше тысячи работ со всей России. Приятно, что среди победителей федерального этапа почти всегда есть сибиряки. Уровень наших журналистов достаточно высок. Как член жюри, я могу объективно об этом судить. Наша страна взяла курс на цифровизацию общества, где "Ростелекому" отведена важная роль. Мы по-прежнему будем генерировать интересные информационные поводы, расширяя тем самым для журналистов спектр тем.

Все победители и участники конкурса будут награждены ценными призами и дипломами МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком". Кроме того, для победителей регионального этапа "Ростелеком" организует поездку в Москву с интересной и насыщенной программой пребывания.

Итоги федерального этапа будут подведены 5 июня 2018 года в Москве. Главным призом для победителей станет поездка в штаб-квартиру Nokia в Финляндии осенью этого года.