"Ростелеком" передал новогодние пожелания барнаульских детей российскому Деду Морозу

Дед Мороз из Великого Устюга приезхал в ТРЦ "Galaxy". Фото: архив Алтайского филиала "Ростелекома". Дед Мороз из Великого Устюга приезхал в ТРЦ "Galaxy". Фото: архив Алтайского филиала "Ростелекома". Дед Мороз из Великого Устюга приезхал в ТРЦ "Galaxy". Фото: архив Алтайского филиала "Ростелекома". Дед Мороз из Великого Устюга приезхал в ТРЦ "Galaxy". Фото: архив Алтайского филиала "Ростелекома". Дед Мороз из Великого Устюга приезхал в ТРЦ "Galaxy". Фото: архив Алтайского филиала "Ростелекома". Дед Мороз из Великого Устюга приезхал в ТРЦ "Galaxy". Фото: архив Алтайского филиала "Ростелекома". Дед Мороз из Великого Устюга приезхал в ТРЦ "Galaxy". Фото: архив Алтайского филиала "Ростелекома". Дед Мороз из Великого Устюга приезхал в ТРЦ "Galaxy". Фото: архив Алтайского филиала "Ростелекома". Дед Мороз из Великого Устюга приезхал в ТРЦ "Galaxy". Фото: архив Алтайского филиала "Ростелекома". Дед Мороз из Великого Устюга приезхал в ТРЦ "Galaxy". Фото: архив Алтайского филиала "Ростелекома". Дед Мороз из Великого Устюга приезхал в ТРЦ "Galaxy". Фото: архив Алтайского филиала "Ростелекома". Дед Мороз из Великого Устюга приезхал в ТРЦ "Galaxy". Фото: архив Алтайского филиала "Ростелекома". Дед Мороз из Великого Устюга приезхал в ТРЦ "Galaxy". Фото: архив Алтайского филиала "Ростелекома".

Напомним, что Дед Мороз из Великого Устюга приезжал в столицу Алтайского края в рамках большого тура "Путешествие Деда Мороза с НТВ" и пятилетнего юбилея Алтайской резиденции Деда Мороза.

В торговый центр Дед Мороз, где его с нетерпением ожидали несколько сотен детей, прибыл ровно в полдень. В ожидании появления новогоднего волшебника "Ростелеком" вместе с партнерами устроил для детей праздник с веселыми конкурсами, играми, бесплатной сладкой ватой и морсами. К приезду Деда Мороза дети украсили алтайскими пряниками большую пряничную елку. Но самое главное – у каждого ребенка была возможность написать заранее или прямо на празднике письмо с новогодними пожеланиями и сбросить его в специально приготовленный для этого "почтовый ящик". Директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк передал наполненный до краев детскими письмами "почтовый ящик" Деду Морозу лично в руки.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала "Ростелекома":

У нас сегодня не только добрый, но еще и сказочный день! Потому что впервые есть возможность не только увидеть главного Деда Мороза страны, пообщаться, сфотографироваться, но и передать ему свои новогодние пожелания и не переживать, что они не дойдут до адресата!

Российский Дед Мороз, а также почетные гости праздника - мастер спорта международного класса, звезда телешоу "Танцы на льду" фигуристка Анастасия Гребенкина и режиссёр, аниматор и сценарист Святослав Ушаковдолго общались с детьми, раздавали автографы, делали селфи на катке. После отъезда Деда Мороза праздник продолжился бумажным шоу и танцами со сказочным снежным медведем.

Партнерами "Ростелекома" по организации и проведению праздника выступили -ТРЦ "Galaxy", "Русское радио", "Алтайская резиденция Деда Мороза", "Алтайский пряник", "Алтайпродукт", "Главкондитер", "Русское радио", "Мосигра", Ольга Морунова.