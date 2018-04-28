"Ростелеком" подарит ветеранам безлимитное общение с близкими.

Ко Дню Победы "Ростелеком" предоставляет возможность ветеранам Великой Отечественной войны без ограничений общаться по домашнему телефону с друзьями и родными, которые живут в разных уголках России и странах Балтии и СНГ.
С 25 апреля до 10 мая 2018 г. включительно участники ВОВ-абоненты "Ростелекома" получат по 100 бесплатных минут каждый месяц на внутризоновые, междугородные и международные телефоны (в направлении стран ближнего зарубежья), а также возможность отправлять неограниченное количество телеграмм.
Ветераны Великой Отечественной войны смогут поздравить однополчан и близких по домашнему телефону, в переговорных пунктах и отделениях "Почты России", в пунктах приема телеграмм. Кроме того, в мае для сибирских ветеранов будет действовать скидка на услуги фиксированной телефонной связи в размере 112 рублей вне зависимости от подключенного тарифа.
Николай Зенин,
вице-президент – директор Макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком":
— "Ростелеком" всегда поддерживает ветеранов Великой Отечественной войны. Это лишь то немногое, что мы сейчас можем сделать для людей, подвиг которых дал нашей стране второй шанс на жизнь. День Победы – это праздник, связывающий поколения, объединяющий память о том тяжелом времени, поэтому нам важно помнить, уважать и заботиться о тех героях, которые живут среди нас.
Подробности об акции можно уточнить по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте www.rt.ru.
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