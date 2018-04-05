"Ростелеком" поддержал алтайский фестиваль книги.

"Ростелеком" получил благодарность от краевой библиотеки за поддержку XIII регионального фестиваля книги "Издано на Алтае". Мероприятие завершилось 29 марта подведением итогов конкурса "Лучшая книга Алтая" 2017 года, на котором оператор наградил авторов произведений в одной из номинаций.
Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова, организатор фестиваля, выразила признательность компании за отзывчивость и вклад в культурное развитие края: "Надеемся, что наше сотрудничество будет и дальше открывать творчество авторов для общественности и поддерживать интерес к книжно-издательскому процессу в регионе".
Экспозиция новых изданий насчитывала 793 книги. Жюри конкурса выбрало самые достойные, по их мнению, работы в восьми номинациях. "Ростелеком" наградил известную алтайскую поэтессу Наталью Николенкову за сборник "100 главных стихотворений", а также дипломантов конкурса в номинации "Лучший стихотворный сборник".
Леля Гельман,
HR бизнес-партнер Алтайского филиала ПАО "Ростелеком":
"Мы активно продвигаем цифровые технологии, но книга для нас, как и для большинства людей, по-прежнему, остается одной из величайших ценностей на все время. Мы гордимся писательским талантом наших земляков и тем фактом, что в 2017 году в нашем регионе было издано почти восемьсот книг".
Краевой фестиваль книги "Издано на Алтае" проводится с 2006 года. В 2017 году в нем приняли участие шесть алтайских библиотек, в которых в течение полутора месяцев провели около сорока творческих встреч с авторами и презентаций книг. Победителями конкурса "Лучшая книга Алтая" стали также коллективная монография "Дороги Алтайского края", "Записки провинциального чиновника второй половины XIX века" (П.Афанасьев), учебное пособие "Астрономия" (И. Галузо, Р. Опарин) и другие произведения.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.