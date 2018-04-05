"Ростелеком" поддержал алтайский фестиваль книги.

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова, организатор фестиваля, выразила признательность компании за отзывчивость и вклад в культурное развитие края: "Надеемся, что наше сотрудничество будет и дальше открывать творчество авторов для общественности и поддерживать интерес к книжно-издательскому процессу в регионе".

Экспозиция новых изданий насчитывала 793 книги. Жюри конкурса выбрало самые достойные, по их мнению, работы в восьми номинациях. "Ростелеком" наградил известную алтайскую поэтессу Наталью Николенкову за сборник "100 главных стихотворений", а также дипломантов конкурса в номинации "Лучший стихотворный сборник".

Леля Гельман,

HR бизнес-партнер Алтайского филиала ПАО "Ростелеком":

"Мы активно продвигаем цифровые технологии, но книга для нас, как и для большинства людей, по-прежнему, остается одной из величайших ценностей на все время. Мы гордимся писательским талантом наших земляков и тем фактом, что в 2017 году в нашем регионе было издано почти восемьсот книг".

Краевой фестиваль книги "Издано на Алтае" проводится с 2006 года. В 2017 году в нем приняли участие шесть алтайских библиотек, в которых в течение полутора месяцев провели около сорока творческих встреч с авторами и презентаций книг. Победителями конкурса "Лучшая книга Алтая" стали также коллективная монография "Дороги Алтайского края", "Записки провинциального чиновника второй половины XIX века" (П.Афанасьев), учебное пособие "Астрономия" (И. Галузо, Р. Опарин) и другие произведения.