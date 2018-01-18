"Ростелеком" поддержал соревнования по сноуборду, хоккею и футболу

Праздник "Алтайская зимовка". Фото: архив компании "Ростелеком". Праздник "Алтайская зимовка". Фото: архив компании "Ростелеком". Праздник "Алтайская зимовка". Фото: архив компании "Ростелеком". Праздник "Алтайская зимовка". Фото: архив компании "Ростелеком". Праздник "Алтайская зимовка". Фото: архив компании "Ростелеком". Праздник "Алтайская зимовка". Фото: архив компании "Ростелеком". Праздник "Алтайская зимовка". Фото: архив компании "Ростелеком". Праздник "Алтайская зимовка". Фото: архив компании "Ростелеком". Праздник "Алтайская зимовка". Фото: архив компании "Ростелеком". Праздник "Алтайская зимовка". Фото: архив компании "Ростелеком". Праздник "Алтайская зимовка". Фото: архив компании "Ростелеком". Праздник "Алтайская зимовка". Фото: архив компании "Ростелеком". Праздник "Алтайская зимовка". Фото: архив компании "Ростелеком". Праздник "Алтайская зимовка". Фото: архив компании "Ростелеком". Праздник "Алтайская зимовка". Фото: архив компании "Ростелеком". Праздник "Алтайская зимовка". Фото: архив компании "Ростелеком". Праздник "Алтайская зимовка". Фото: архив компании "Ростелеком". Праздник "Алтайская зимовка". Фото: архив компании "Ростелеком". Праздник "Алтайская зимовка". Фото: архив компании "Ростелеком". Праздник "Алтайская зимовка". Фото: архив компании "Ростелеком". Праздник "Алтайская зимовка". Фото: архив компании "Ростелеком".

В декабре федеральный оператор в рамках масштабного массового праздника "Алтайская зимовка" совместно с прокатом и магазином сноубородов и горных лыж "СНЕГ-boardshop" помог провести вечерние соревнования сноубордистов в дисциплине "Slopestyle" на горно-лыжном комплексе "Авальман". В соревнованиях принимали участие все желающие без ограничения по возрасту. "Ростелеком" разместил на трассе фирменный надувной шатер для работы оргцентра и проведения награждения, подарил участникам фирменные подарки (рюкзачки, 3d-очки, Power bank, шоколадки), а также учредил приз за лучший трюк во время исполнения дисциплины. Обладателем мощного Power bank за лучший трюк на сноуборде стал 26-летний Николай Дубровин из Барнаула.

В празднике "Алтайская зимовка", проходившем на "барнаульском Арбате" (ул. Малотобольская) "Ростелеком" совместно с ассоциацией "Мастерболл" организовал для горожан спортивную эстафету и мастер-класс на выявление у детей потенциала владения мячом. После чего для самых юных участников был проведен футбольный матч.

Накануне рождества в Ледовом Дворце "Карандин-Арена Динамо" состоялся турнир "Рождественский Кубок Алтая", организованный родительским комитетом команд "Алтай-2009" и СДЮШОР "Алтай". В турнире приняли участие пять команд из Ангарска, Усть-Каменогорска, Новокузнецка и Барнаула. "Ростелеком", выступивший генеральным партнером турнира, вручил юным хоккеистам четыре приза - лучшему защитнику Егору Сухову ("Ермак", Ангарск), лучшему вратарю Марату Рожкову ("Маталлург", Новокузнецк), лучшему нападающему Савелию Луханину ("Алтай-1", Барнаул) и лучшему бомбардиру Алексею Ильчуку ("Ермак", Ангарск), а также фирменные сувениры всем участникам хоккейного турнира.

С 3 по 12 января в спортивном клубе "ТЕМП" состоялся фестиваль футбольного мастерства "Играй и живи в ТЕМПЕ", в рамках которого были организованы соревнования по футболу среди молодежных команд России и ближнего зарубежья для участников в возрасте 12-15 лет. На этапе "плей офф" по итогам каждого матча "Ростелеком" вручал приз лучшему игроку каждой команды и тренерам команд. На торжественном закрытии фестиваля оператор связи устроил для юных спортсменов и их болельщиков красочный салют.

Организаторами фестиваля выступили "Российский футбольный союз", "Детская футбольная лига", Управление по физической культуре и спорту Алтайского края и ассоциация "Мастерболл".

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком":