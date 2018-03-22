"Ростелеком" получил премию "Престиж" в номинации "Интегратор года-2017".

В 2017 году почти треть госзаказов Алтайского филиала компании занимали комплексные инфраструктурные проекты, которые были успешно реализованы "под ключ". Заказчиками проектов выступали федеральные и региональные министерства и ведомства, а также казенные и бюджетные учреждения края. В числе реализованных проектов – видеонаблюдение за ЕГЭ, техническая поддержка и развитие регионального сегмента портала госуслуг, открытие второго пункта весового и габаритного контроля за движением большегрузов на федеральных трассах региона, установка комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах края, ввод в опытную эксплуатацию системы "112" на территории Барнаула и модернизация системы оповещения населения в Чарышском районе края. Также прошлом году впервые в России компания внедрила платформу геоданных "РусГИС" в отрасль сельского хозяйства края.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком":

"Сегодня "Ростелеком" является признанным технологическим лидером в решениях для электронного правительства, сферы здравоохранения, образования, обеспечения безопасности, жилищно-коммунальных услуг. Мы реализуем крупные проекты видеонаблюдения, развиваем региональную инфраструктуру умных городов, цифровые сервисы и продукты. Все это позволяет нам стать драйвером программы "Цифровая экономика России".

На торжественной церемонии организаторы вручили диплом и стелу премии "Престиж" руководителю направления департамента прикладных проектов макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Алексею Гусеву.

Справка

Премия "Престиж", учрежденная холдингом "Сибирская медиагруппа" в 2015 году, вручается для привлечения внимания к общественно значимым проектам в социальной и бизнес-сфере. Среди бизнес-компаний, отмеченных в разные годы наградой, – бизнес-отель "Россия" (г. Белокуриха), "Железобетонные изделия Сибири", банк "Восточный", "Приоритет Сибирь", "Малавит", "Интеллект-Сервис" и другие.