"Ростелеком" поздравил барнаульскую школу "Мама рядом" с Днем матери.

"Ростелеком" выступил одним из организаторов арт-вечеринки для барнаульских мам, состоявшейся в краевой столице накануне всероссийского праздника Дня матери. Цель мероприятия – предоставить возможность молодым мамам отдохнуть, пообщаться и зарядиться положительными эмоциями. Партнерами праздника также выступили сообщество "Мамы Барнаула" ("Инстамамы"), школа будущих мам "Мама рядом" и компания "Алтайский продукт".
Сотрудничество со школой будущих мам "Мама рядом" началось в августе текущего года в рамках партнерской программы лояльности "Ростелекома". Тогда специалисты Алтайского филиала компании приняли участие в Дне открытых дверей по случаю переезда школы в новое помещение. Продолжением партнерских отношений стала совместная работа над специальным курсом для молодых мам на тему "Как обезопасить детскую психику от взрослого контента при доступе в интернет и пользовании современным цифровым телевидением".
Гостям праздника, устроенного в честь Дня матери, организаторы предложили самим написать картину на масляном холсте под руководством профессионального художника, принять участие в фотосессии семейного фотографа Евгении Крутовской, попробовать вкуснейшие сладости от кондитера Ольги Паутовой. Шансом попасть на праздник воспользовались и подписчики аккаунта Алтайского филиала компании в Инстаграме @rostelecom.altai. Для этого необходимо было подписаться на всех организаторов вечеринки и сделать всего один репост мероприятия.
Победителем конкурса и почетным гостем арт-вечеринки стала Алена Берилло, которая воспитывает мальчика Данилу (1,7 лет). Организаторы подарили девушке фирменные сувениры от "Ростелекома" и корзину с морсами и соусами от компании "Алтайпродукт".
Ирина Белкина,
представитель компании:
Мы понимаем, как важно мамам быть всегда на связи, поэтому вручили Алене сразу два вида зарядных устройств – адаптер для автомобиля и "Power Bank" для смартфона.
Алена Берилло,
победитель конкурса:
Благодарю организаторов праздника и компанию "Ростелеком" за чудесный вечер в приятной компании молодых мам. Впервые побывала на подобном мероприятии - пообщалась с девочками, попробовала себя в роли художника и получила заряд позитива и энергии.
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