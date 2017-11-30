"Ростелеком" поздравил барнаульскую школу "Мама рядом" с Днем матери. Фото: Евгения Крутовская. "Ростелеком" поздравил барнаульскую школу "Мама рядом" с Днем матери. Фото: Евгения Крутовская. "Ростелеком" поздравил барнаульскую школу "Мама рядом" с Днем матери. Фото: Евгения Крутовская. "Ростелеком" поздравил барнаульскую школу "Мама рядом" с Днем матери. Фото: Евгения Крутовская. "Ростелеком" поздравил барнаульскую школу "Мама рядом" с Днем матери. Фото: Евгения Крутовская. "Ростелеком" поздравил барнаульскую школу "Мама рядом" с Днем матери. Фото: Евгения Крутовская. "Ростелеком" поздравил барнаульскую школу "Мама рядом" с Днем матери. Фото: Евгения Крутовская. "Ростелеком" поздравил барнаульскую школу "Мама рядом" с Днем матери. Фото: Евгения Крутовская.

Сотрудничество со школой будущих мам "Мама рядом" началось в августе текущего года в рамках партнерской программы лояльности "Ростелекома". Тогда специалисты Алтайского филиала компании приняли участие в Дне открытых дверей по случаю переезда школы в новое помещение. Продолжением партнерских отношений стала совместная работа над специальным курсом для молодых мам на тему "Как обезопасить детскую психику от взрослого контента при доступе в интернет и пользовании современным цифровым телевидением".

Гостям праздника, устроенного в честь Дня матери, организаторы предложили самим написать картину на масляном холсте под руководством профессионального художника, принять участие в фотосессии семейного фотографа Евгении Крутовской, попробовать вкуснейшие сладости от кондитера Ольги Паутовой. Шансом попасть на праздник воспользовались и подписчики аккаунта Алтайского филиала компании в Инстаграме @rostelecom.altai. Для этого необходимо было подписаться на всех организаторов вечеринки и сделать всего один репост мероприятия.

Победителем конкурса и почетным гостем арт-вечеринки стала Алена Берилло, которая воспитывает мальчика Данилу (1,7 лет). Организаторы подарили девушке фирменные сувениры от "Ростелекома" и корзину с морсами и соусами от компании "Алтайпродукт".

Ирина Белкина,

представитель компании:

Мы понимаем, как важно мамам быть всегда на связи, поэтому вручили Алене сразу два вида зарядных устройств – адаптер для автомобиля и "Power Bank" для смартфона.

Алена Берилло,

победитель конкурса: