"Ростелеком" приглашает жителей Барнаула на встречу с главным Дедом Морозом страны

12 ноября на пятилетний юбилей Алтайской резиденции Деда Мороза, в рамках большого тура "Путешествие Деда Мороза с НТВ" Барнаул посетит главный Дед Мороз страны, прибывший из Великого Устюга. В честь приезда новогоднего волшебника "Ростелеком" приглашает горожан на праздник в ТРЦ Galaxy, почетными гостями которого станут мастер спорта международного класса, звезда телешоу "Танцы на льду" фигуристка Анастасия Гребенкина и режиссёр, аниматор и сценарист Святослав Ушаков.
Федеральный телеком-оператор и его друзья предоставят барнаульцам возможность почувствовать приближение самого волшебного события в году. В программе – совместное украшение большой пряничной елки, веселые конкурсы, игры, бесплатная сладкая вата и морсы, сказочный медведь, много подарков и приятных сувениров. Участники события смогут не только сфотографироваться с Дедом Морозом или взять у него автограф на память, но и передать волшебнику письма с новогодними пожеланиями. Анастасия Гребенкина покажет свое мастерство на недавно открывшемся катке, а режиссер-постановщик "Белки и стрелки" Святослав Ушаков приоткроет завесу тайны создания своих мультфильмов. Финалом праздника станет большое бумажное шоу.
Чтобы продлить ощущение предновогоднего чуда, "Ростелеком" совместно с "Русским радио" объявят о старте нового конкурса под названием "Новогодняя мечта" и предоставят шанс поздравить близких и любимых людей с Новым Годом. Для этого, по условиям конкурса, нужно позвонить на номер "350-300" и записать свое поздравление. Прием сообщений начнется в день праздника, 12 ноября, и продлится до 20 декабря. После подведения итогов накануне Нового года в эфире "Русского радио" прозвучат пять лучших новогодних поздравлений.
Праздник начнется в ТРЦ Galaxy (ул. Строителей 117) 12 ноября в 11.00 на третьем этаже торгового центра (в районе катка). Партнерами компании выступят ТРЦ "Galaxy", "Русское радио", "Алтайская резиденция Деда Мороза", "Алтайский пряник", "Алтайпродукт", "Главкондитер", "Русское радио", "Мосигра", Ольга Морунова.
Организаторы конкурса: ПАО "Ростелеком", ЗАО "Русское Радио-Евразия". Срок проведения конкурса: 12.11.17 - 20.12.17. Подробную информацию о правилах проведения конкурса смотрите на сайте www rostelecom.ru.
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