"Ростелеком" провел мастер-классы в детском "Доме связи" в Барнауле

Мастер-класс в детском "Доме связи" в Барнауле. Фото: архив компании "Ростелеком". Мастер-класс в детском "Доме связи" в Барнауле. Фото: архив компании "Ростелеком". Мастер-класс в детском "Доме связи" в Барнауле. Фото: архив компании "Ростелеком". Мастер-класс в детском "Доме связи" в Барнауле. Фото: архив компании "Ростелеком". Мастер-класс в детском "Доме связи" в Барнауле. Фото: архив компании "Ростелеком". Мастер-класс в детском "Доме связи" в Барнауле. Фото: архив компании "Ростелеком". Мастер-класс в детском "Доме связи" в Барнауле. Фото: архив компании "Ростелеком". Мастер-класс в детском "Доме связи" в Барнауле. Фото: архив компании "Ростелеком". Мастер-класс в детском "Доме связи" в Барнауле. Фото: архив компании "Ростелеком". Мастер-класс в детском "Доме связи" в Барнауле. Фото: архив компании "Ростелеком". Мастер-класс в детском "Доме связи" в Барнауле. Фото: архив компании "Ростелеком". Мастер-класс в детском "Доме связи" в Барнауле. Фото: архив компании "Ростелеком".

Детский "Дом связи", в котором можно "освоить" популярные профессии рынка телекоммуникаций, был торжественно открыт в сентябре 2017 года в детском городке профессий "Кидвиль". За полгода работы детского "Дома связи" в Барнауле его посетили 380 детей младшего и школьного возраста.

Игровая комната разбита на несколько рабочих зон по четырем профессиям - оператор связи, инсталлятор, монтер линейных сооружений, инженер телефонной станции. Гостей встречает наставник, помогает надеть "спецодежду" и учит, как работать с оборудованием и консультировать клиентов. Обучившись профессии, ребенок получает удостоверение и заработную плату в местной валюте "вили", на которую он может приобрести что-нибудь полезное для себя в супермаркете городка. Чтобы дети могли общаться, а маленькие "связисты" - проверять работу телефонной связи, "Ростелеком" установил действующие телефоны в каждой локации Кидвиля, а на центральной площади поставил настоящий уличный таксофон.

В день празднования годовщины "Кидвиля" специалисты компании привезли в городок интерактивного робота "Макса", который с удовольствием общался, фотографировался с детьми, проводил викторину и развлекал гостей праздника. Одновременно в "Доме связи" было организовано несколько мастер классов – по истории связи, изготовлению "Значка связиста", а также по безопасности поведения в интернете. Победители викторины и участники мастер-классов получили в подарок от "Ростелекома" мини-радио и шоколадки.

На общем празднике по случаю Дня Рождения "Кидвиля" "Ростелеком" объявил победителя моментального розыгрыша камеры домашнего видеонаблюдения. В 2017 году оператор приступил к установке камер домашнего наблюдения в Барнауле в рамках проекта "Умный дом". Для победы в розыгрыше участникам праздника достаточно было сфотографироваться с роботом "Максом", подписаться на аккаунты "Ростелекома" и "Кидвиля" в Инстаграмме и отметить их на фотографии. В итоге обладателем такой камеры и возможностью подключения услуги "Умный дом" стала жительница Барнаула Ольга Бубенко. Еще один победитель розыгрыша по входным билетам получил от компании фирменный плед.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком":