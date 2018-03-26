"Ростелеком" расширил мир возможностей для своих клиентов в Алтайском крае

Презентация бонусной программы "Мир новых возможностей". Фото: Архив компании "Ростелеком". Презентация бонусной программы "Мир новых возможностей". Фото: Архив компании "Ростелеком". Презентация бонусной программы "Мир новых возможностей". Фото: Архив компании "Ростелеком". Презентация бонусной программы "Мир новых возможностей". Фото: Архив компании "Ростелеком". Презентация бонусной программы "Мир новых возможностей". Фото: Архив компании "Ростелеком". Презентация бонусной программы "Мир новых возможностей". Фото: Архив компании "Ростелеком". Презентация бонусной программы "Мир новых возможностей". Фото: Архив компании "Ростелеком". Презентация бонусной программы "Мир новых возможностей". Фото: Архив компании "Ростелеком". Презентация бонусной программы "Мир новых возможностей". Фото: Архив компании "Ростелеком". Презентация бонусной программы "Мир новых возможностей". Фото: Архив компании "Ростелеком". Презентация бонусной программы "Мир новых возможностей". Фото: Архив компании "Ростелеком". Презентация бонусной программы "Мир новых возможностей". Фото: Архив компании "Ростелеком".

За несколько месяцев действия программы количество партнеров оператора увеличилось на два десятка компаний. Сегодня среди них - модные бутики, автосалоны, ритейлеры одежды и обуви, аптеки, салоны красоты, обучающие центры, детские развлекательные площадки и т.д. Получить постоянно действующую скидку в размере от пяти до двадцати процентов у партнеров можно с помощью специальной карты лояльности "Ростелекома". Компания дарит ее новым абонентам при заключении договора на оказание услуг или при подключении. Действующим клиентам карты лояльности предлагают технические специалисты "Ростелекома" во время визита домой, либо консультанты по продажам. Карту можно получить бесплатно в любом офисе продаж и обслуживания компании на территории края.

Для участия в весеннем празднике, организованном торгово-развлекательным центром "Galaxy" (Барнаул), "Ростелеком" пригласил более десяти партнеров бонусной программы "Мир новых возможностей". В торговых центрах "Galaxy", "Ривьера" (Бийск), "Радуга" (Рубцовск) демонстрационные площадки развернули представители фэшн-индустрии: дизайнеры, стилисты, известные магазины по продаже косметики, обуви, одежды и цветов.

Участники "Модной весны" в краевой столице увидели показ дизайнерской одежды от "Kocheli-club", стильные наряды от фирменных магазинов "Синар" и "Sanger", обувь от "Respect", головные уборы от "Гольфстрим". В бьюти-зоне торгового центра горожанам бесплатно делали прически и СПА-процедуры. Косметическую продукцию для проведения конкурсов предоставила компания "Новэкс". Весеннюю атмосферу подчеркнули цветы от салона-магазина "Тюльпан". Информационными партнерами праздника "Модная весна" выступили глянцевые журналы "Catalog" и "Дорогое удовольствие".

Во время "Модной весны" заместитель директора Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Середин вручил подарочный сертификат и корону из живых цветов победительнице онлайн-конкурса в Инстаграм Виктории Дружининой. Сертификат на участие в мастер-классе от партнеров – профессионалов бьюти-индустрии, мастеров международного класса, визажиста Яны Матвейко, парикмахера Татьяны Демидовой и имидж-стилиста Татьяны Мельник "Ростелеком" разыграл в социальной сети накануне 8 марта.

*Список партнеров бонусной программы "Мир новых возможностей" размещен на странице Алтайского филиала "Ростелекома" @rostelecom.altai в сети Инстаграм. Вместе с картой лояльности клиенты компании получают в подарок "Путеводитель по персональным скидкам", в котором по рубрикатору можно найти всех участников проекта.