"Ростелеком" увеличил скорость интернета в 22 населенных пунктах Алтайского края

В данных населенных пунктах услугами компании пользуются свыше 4,5 тысяч абонентов. Кроме городов, возможность выбора тарифных планов со скоростью передачи данных до 15 Мбит/с, 40 Мбит/с, 70 Мбит/с, а также тарифа "Игровой" со скоростью до 100 Мбит/с появилась в райцентрах Благовещенка, Зональное, Косиха, Красногорское, Поспелиха, Михайловское, Родино, Смоленское, Советское, Солонешное, Солтон, Топчиха, Целинное, Шипуново. В зону охвата новым предложением также включены р.п. Малиновое озеро, села Николаевка Михайловского района, Первомайское Бийского района, Шульгинка Советского района, р.п. Степное озеро Благовещенского района, село Санниково и коттеджный поселок Фирсова Слобода Первомайского района.

Новые тарифные планы дают ряд преимуществ как для абонентов пакетных услуг (интернета, Интерактивного ТВ и домашней телефонии), так и для тех, кто пользуется только интернетом. Так, скорость передачи данных по тарифному плану "Игровой" с 1 февраля для этих населенных пунктов выросла сразу в два раза, что вместе с дополнительными опциями от "Ростелекома", дает любителям онлайн-игр ряд преимуществ. Для жителей данных населенных пунктов действует федеральная акция "Год кино", при подключении к которой теперь они могут смотреть лучшие фильмы и сериалы в течение года на отличной скорости. Пользователи интернета смогут оценить улучшенное качество и ценовую привлекательность услуги в рамках федеральной акции "Максимум выгоды".

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком":

"Повышение скорости, безусловно, расширяет возможности использования наших услуг. Наши абоненты могут подключаться в рамках акционных предложений, пробовать различные интерактивные сервисы, играть на качественно новом уровне. Хочу особо подчеркнуть, что, повысив качество услуг, мы оставили ценовые предложения на прежнем уровне".

*Заявку на участие в акциях "Год кино", "Максимум выгоды", а также подключению тарифного плана "Игровой" можно оставить на сайте www.rt.ru, позвонив на бесплатный круглосуточный номер 8-800-100-0-800 или зайти в ближайший центр продаж и обслуживания "Ростелекома". Услуги доступны при наличии технической возможности.